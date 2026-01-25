برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني

استعاد صدارة بفوز مريح على ضيفه أوفييدو 3-0، ضمن منافسات الجولة 21، الأحد.

وسجل أهداف الفريق الكتالوني في الشوط الثاني كل من داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73، على ملعب " ".

وبهذا الفوز، تعافى من خسارته الأخيرة أمام ريال سوسيداد 1-2، ليصل إلى 52 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على غريمه الذي تصدر مؤقتًا بعد فوزه على فياريال 2-0، السبت.

ويعزز هذا الفوز معنويات برشلونة قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي الأربعاء المقبل، ضمن ختام مرحلة الدوري في .

في المقابل، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة في المركز العشرين، مما يجعله الأقرب للهبوط إلى الدرجة الثانية.