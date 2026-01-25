برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز مريح على ضيفه ريال أوفييدو 3-0، ضمن منافسات الجولة 21، الأحد.
وسجل أهداف الفريق الكتالوني في الشوط الثاني كل من داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73، على ملعب "كامب نو".
وبهذا الفوز، تعافى برشلونة من خسارته الأخيرة أمام ريال سوسيداد 1-2، ليصل إلى 52 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على غريمه ريال مدريد الذي تصدر مؤقتًا بعد فوزه على فياريال 2-0، السبت.
ويعزز هذا الفوز معنويات برشلونة قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي الأربعاء المقبل، ضمن ختام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة في المركز العشرين، مما يجعله الأقرب للهبوط إلى الدرجة الثانية.