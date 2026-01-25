تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

روزنير يشيد بأداء لاعبي تشيلسي بعد الفوز 3-1 على كريستال بالاس

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:00
أثنى ليام روزنير، المدير الفني الجديد لتشيلسي، على أداء لاعبيه بعد فوز الفريق 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق بحاجة لمزيد من التحسن.

وقال روزنير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أداء اللاعبين وحماسهم وضغطهم في جميع مناطق الملعب كان رائعاً. إنه ملعب صعب». وأضاف: «شعرنا ببعض الإحباط في نهاية المباراة، خصوصاً أننا كنا متقدمين 3-0 ونلعب ضد فريق بعشرة لاعبين».

وتابع المدرب الشاب، الذي تولى المسؤولية خلفاً للإيطالي إنزو ماريسكا: «كنا نطمح للفوز الثالث على التوالي بشباك نظيفة، لكن الروح القتالية للاعبين كانت ممتازة». وشدّد على أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة، لكن الفريق ما زال بحاجة للتحسن، مضيفاً: «لا يمكن أن نشعر بخيبة أمل بعد الفوز 3-1 خارج ملعبنا».

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها تشيلسي، أوضح روزنير: «أشعر بالأسف للمدافع، لم يكن القصد طرد اللاعب، لكن الحكم اتخذ القرار الصحيح. الكرة كانت متجهة للشباك».

وتم احتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، حيث لمس جايدي كانفوت الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه، وسدد الأرجنتيني إنزو فرنانديز الركلة بنجاح، محرزاً الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 37 نقطة في المركز الرابع، مؤهلاً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تحقيقه فوزه الثاني على التوالي والعاشر في البطولة هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

