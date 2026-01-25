سيلفا: أنا متعب

أعرب المدرب ماريو سيلفا، لفريق النجمة، عن خيبة أمله من استمرار النتائج السلبية للفريق في المحترفين السعودي، بعد الخسارة الأخيرة أمام القادسية.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحافي: «القادسية أفضل منا من حيث الترتيب واللاعبين، ومع العناصر المتوفرة لدينا كان من الصعب المنافسة، لكننا قدمنا مستوى جيداً وسددنا عشر مرات على مرمى الخصم، والنتيجة في النهاية مستحقة».

وعن استبعاد خالد السبيعي، أوضح سيلفا لـ" ": «كان من المفترض أن يبدأ المباراة، لكن قبل الإحماء أخبرونا أن الرابطة لم تسجله، وهذا موقف صعب أثر على اللاعبين والمدرب، ولا أعلم من المسؤول».

وأضاف: « هوساوي لعب مكان السبيعي وتلقى بطاقة ولم يكن الأداء جيداً، لذا قمت باستبداله. كما اضطررنا لتحريك لاعبي الدفاع لمراكز غير مألوفة؛ الشمري لعب في الظهير، وعبد الحرابي في محور الدفاع. الوضع صعب وصراحة أنا متعب».