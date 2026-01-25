تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سيلفا: أنا متعب

Lebanon 24
25-01-2026 | 16:00
سيلفا: أنا متعب
أعرب المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، المدير الفني لفريق النجمة، عن خيبة أمله من استمرار النتائج السلبية للفريق في دوري المحترفين السعودي، بعد الخسارة الأخيرة أمام القادسية.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحافي: «القادسية أفضل منا من حيث الترتيب واللاعبين، ومع العناصر المتوفرة لدينا كان من الصعب المنافسة، لكننا قدمنا مستوى جيداً وسددنا عشر مرات على مرمى الخصم، والنتيجة في النهاية مستحقة».

وعن استبعاد خالد السبيعي، أوضح سيلفا لـ"الشرق الأوسط": «كان من المفترض أن يبدأ المباراة، لكن قبل الإحماء أخبرونا أن الرابطة لم تسجله، وهذا موقف صعب أثر على اللاعبين والمدرب، ولا أعلم من المسؤول».

وأضاف: «نواف هوساوي لعب مكان السبيعي وتلقى بطاقة ولم يكن الأداء جيداً، لذا قمت باستبداله. كما اضطررنا لتحريك لاعبي الدفاع لمراكز غير مألوفة؛ عبد الإله الشمري لعب في الظهير، وعبد العزيز الحرابي في محور الدفاع. الوضع صعب وصراحة أنا متعب».

الشرق الأوسط

المدير الفني

عبد العزيز

البرتغالي

عبد الإله

البرتغال

السعود

