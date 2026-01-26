كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية

تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني الجاري، بمشاركة 16 منتخباً يتنافسون على اللقب حتى المباراة النهائية في 7 شباط المقبل. وتستضيف إندونيسيا البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث تقام المباريات في صالتين هما "فيلودروم جاكرتا الدولية" و"إندونيسيا أرينا".



تفتتح مباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جاكرتا (العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت)، بلقاء يجمع بين تايلاند (وصيفة نسخة 2024) والمنتخب اللبناني الذي يعود للنهائيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه. وفي المجموعة نفسها، يلتقي منتخب فيتنام مع نظيره عند الساعة الخامسة مساءً (الثانية ظهراً بتوقيت بيروت).



وضمن منافسات المجموعة الأولى، يبدأ المنتخب مشواره بمواجهة قرغيزستان عند الساعة الثالثة عصراً (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت) في صالة "إندونيسيا أرينا". أما صاحب الأرض، المنتخب الإندونيسي، فيختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة عند الساعة السابعة مساءً (الرابعة عصراً بتوقيت بيروت)، وسط توقعات بدعم جماهيري كبير.



تتميز هذه النسخة الـ18 بعودة 13 منتخباً للظهور القاري، فيما يحافظ الرباعي: ، اليابان، تايلاند، وأوزبكستان على سجلهم التاريخي بالتواجد في جميع نسخ البطولة منذ انطلاقتها.



