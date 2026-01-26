تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026

Lebanon 24
26-01-2026 | 04:36
ما بعد بانينكا دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
ما بعد بانينكا دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026 photos 0
رغم مرارة خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بركلة "بانينكا" ضائعة من إبراهيم دياز، إلا أن المشهد الكروي المغربي يتجاوز هذه الكبوة العابرة نحو مشروع رياضي ضخم يستهدف مونديال 2026.
 
وتؤكد المؤشرات أن "أسود الأطلس" يعيشون ذروة توهجهم التاريخي، مستندين إلى إنجازات كبرى بدأت بنصف نهائي مونديال قطر وبرونزية أولمبياد باريس، وصولاً إلى نجاحات الفئات السنية وحصد لقب كأس العرب، مما يعكس هيكلة كروية شاملة تضع المغرب ضمن نخبة الكبار.

ويرتكز المدرب وليد الركراكي في رؤيته المستقبلية على عمود فقري صلب يجمع بين الخبرة العالمية والمهارة الاستثنائية، حيث يبرز ياسين بونو كصمام أمان في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي كأفضل لاعب في القارة، إلى جانب قوة سفيان أمرابط وذكاء عز الدين أوناحي في خط الوسط، بينما يقود الهجوم الثنائي المبدع إبراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي.
 
هذه المجموعة المتجانسة ستدخل مونديال 2026 بنضج أكبر وخبرة تكتيكية عميقة، محولةً خسارة اللقب القاري إلى وقود لـ "انتقام رياضي" يعيد الهيبة للكرة المغربية على المسرح العالمي.

وتمثل محطة 2026 الخطوة التمهيدية نحو "ذروة المشروع" في مونديال 2030 الذي سيقام على الأراضي المغربية، حيث يجد الجيل الحالي نفسه أمام سياق مثالي لصناعة تاريخ غير مسبوق. ويبدو أن المغرب مستعد لانتهاز "الفرصة الثانية" التي تمنحها كرة القدم دائماً، ليثبت للعالم أن خسارة ركلة جزاء أو لقب قاري ليست إلا فصلاً صغيراً في حكاية سيطرة كروية قادمة.

(الصحافة الأسبانية)
