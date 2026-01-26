إصابات تبعد 5 نجوم عرب عن نهائيات كأس العالم 2026

يتّجه 5 نجوم عرب بارزين إلى الغياب عن نهائيات 2026 في أميركا الشمالية، بسبب إصابات بالغة تعرضوا لها مؤخراً.



ومن المقرر أن تقام البطولة بين 11 حزيران و19 2026، بمشاركة 48 منتخباً، من بينها سبعة منتخبات عربية مؤهلة.



فما هي أبرز الغيابات المتوقعة؟



محمد حمدي (مصر): تعرض ظهير بيراميدز ومنتخب مصر لقطع في الرباط الصليبي خلال كأس أمم 2025، وأجرى عملية جراحية في ، ومن المتوقع عودته في الموسم المقبل.



يزن النعيمات (الأردن): أصيب مهاجم العربي ومنتخب بقطع في الرباط الصليبي خلال كأس العرب 2025، ويحتاج إلى فترة علاج تقدر بنحو ستة أشهر على الأقل.



يوسف بلايلي (الجزائر): تعرض نجم الترجي التونسي ومنتخب الجزائر لإصابة مماثلة في الرباط الصليبي خلال ديربي تونس المحلي، وتستمر فترة تأهيله.



يوسف عطال (الجزائر): أصيب ظهير السد القطري ومنتخب الجزائر بتمزق في وتر أخيل خلال كأس السوبر القطري الإماراتي، مما يستدعي فترة راحة مطولة.



حمزة إيغمان (المغرب): تعرض نجم ليل الفرنسي ومنتخب المغرب لقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ومن المتوقع عودته مع بداية الموسم المقبل. (العين)



