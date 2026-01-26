تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

حين يصبح "ChatGPT" المدرّب والمُقرّر.. "فضيحة" تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 08:30
A-
A+
حين يصبح ChatGPT المدرّب والمُقرّر.. فضيحة تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي
حين يصبح ChatGPT المدرّب والمُقرّر.. فضيحة تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد الذكاء الاصطناعي ضيفًا على الرياضة، بل صار لاعبًا خلف الستار. الأندية الكبرى تستخدمه في تحليل الأداء، توقّع الإصابات، مراقبة الأحمال البدنية، قراءة أنماط الخصوم، وحتى ترشيح أسماء في سوق الانتقالات. لكن الفاصل الدقيق يبقى هنا: متى يكون الذكاء الاصطناعي "مساعدًا" يضيء الزوايا، ومتى يتحوّل إلى "صاحب قرار" يفرض إيقاعه على غرفة الملابس، ويصطدم بالحدس البشري وبالمنطق اليومي للاعبين؟

هذه المعضلة ظهرت بقوة مع المدرب الإسباني روبرت مورينو، بعد تقارير تحدثت عن أن نادي سوتشي الروسي أنهى مهمته، وأن "القصة الخفية" لم تكن النتائج وحدها، بل أسلوب عمل أثار الاستغراب داخل النادي بسبب الاعتماد الكثيف على أدوات من نوع "ChatGPT" في تفاصيل فنية ولوجستية. وفي رواية نقلتها وسائل روسية عن أندريه أورلوف، نائب المدير العام السابق للنادي، فإن مورينو كان يُدخل معطيات الرحلات والتمارين إلى "ChatGPT" ويعتمد جدولًا مقترحًا من الأداة، ما قاد إلى واقعة لافتة خلال رحلة خاباروفسك، حيث قيل إن البرنامج الناتج ترك اللاعبين في وضع إرهاق شديد وصل إلى البقاء مستيقظين قرابة 28 ساعة.

وبحسب الرواية نفسها، لم يتوقف الأمر عند تنظيم السفر، بل امتد إلى قرارات تتعلق بالاختيارات الفنية والانتدابات. أورلوف قال إن مورينو قارن عبر "ChatGPT" بين مهاجمين مرشحين وحدّد "الأفضل"، قبل أن ينتهي الخيار إلى لاعب لم يترك أثرًا تهديفيًا يُذكر في سلسلة مشاركات لاحقة، ما زاد من حدة التشكيك داخل النادي. هنا تحديدًا يبدأ الصدام الحقيقي. لأن غرفة الملابس لا تقرأ القرارات كجداول وأرقام فقط، بل كـ"رسائل ثقة": من يقرّر، ولماذا، وكيف. والأهم أن الملف لم يمرّ بلا ردّ. فقد نشرت وسائل روسية أن مورينو علّق على ما تردد حول عمله في سوتشي بمساعدة "ChatGPT"، ما يعني أن جزءًا من القصة ما زال في إطار الاتهامات المتداولة على لسان مسؤول سابق، لا "اعترافًا رسميًا" من النادي أو المدرب. كما أن تقارير رياضية أشارت إلى أن قرار الإقالة في الأساس ارتبط بسوء النتائج، قبل أن تظهر لاحقًا تفاصيل "طريقة العمل" التي صنعت الجدل الأكبر.

في الخلاصة، قضية مورينو ليست "فضيحة ذكاء اصطناعي" بقدر ما هي إنذار مبكر بأن الذكاء الاصطناعي في الرياضة قوي جدًا عندما يُستخدم لتقليل الخطأ وتحسين التحضير، لكنه قد يتحول إلى عبء عندما يُستبدل به الحكم البشري بدل أن يُدعَّم به. وفي كرة القدم تحديدًا، حيث التفاصيل الإنسانية تصنع نصف الفوز، لا يكفي أن تكون القرارات "منطقية" على الورق… يجب أن تكون قابلة للتصديق داخل الملعب.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: قرار استبعاد صلاح "صعب"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الرياضة الجنوب أفريقي يوبّخ مدربه بسبب انتقاد "كان المغرب"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:51:59 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الذكاء الاصطناعي

المدير العام

كرة القدم

الاختيار

الرياض

البشري

رياضي

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26
Lebanon24
10:01 | 2026-01-26
Lebanon24
06:28 | 2026-01-26
Lebanon24
04:36 | 2026-01-26
Lebanon24
03:07 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24