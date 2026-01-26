ريال مدريد يضع المغربي نائل العيناوي على رادار التعاقدات الصيفية

أفادت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية
، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني
أبدى اهتماماً كبيراً بضم نائل العيناوي، لاعب المنتخب المغربي ونادي روما الإيطالي
، وذلك عقب تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية
الأخيرة.
أوضح المصدر أن الأداء الذي قدمه العيناوي رفقة "أسود الأطلس" أبهر مسؤولي النادي الملكي، مما جعله يتصدر القائمة المختصرة للمرشحين للانتقال إلى "سانتياغو برنابيو". وبحسب التقارير، فقد أجرى ريال مدريد
محادثات أولية مع وكلاء اللاعب لجس نبضه، حيث أبدى العيناوي حماسه للفكرة، مؤكداً أن ارتداء قميص "الميرينغي" هو خياره الأول في حال وصول عرض رسمي.
انتقل العيناوي (24 عاماً) إلى صفوف روما مطلع الموسم الحالي قادماً من لانس الفرنسي، وسرعان ما أثبت قدراته في ضبط إيقاع وسط الميدان؛ حيث شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلاً هدفاً وصانعاً لآخر.
وقد برز اللاعب كأحد أفضل لاعبي الارتكاز وأخطر عناصر الوسط خلال كأس أمم أفريقيا
التي أقيمت في المغرب (والتي توجت السنغال بلقبها)، حيث ساهم بفاعلية في وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية.
أشارت "سكاي سبورت" إلى أن إدارة ريال مدريد
ستواصل متابعة تطور مستوى العيناوي مع نادي العاصمة الإيطالية
حتى نهاية الموسم الجاري، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم عرض رسمي لضمه.