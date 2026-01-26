ريال مدريد يضع المغربي نائل العيناوي على رادار التعاقدات الصيفية

أفادت شبكة "سكاي سبورت" ، اليوم الإثنين، أن نادي أبدى اهتماماً كبيراً بضم نائل العيناوي، لاعب المنتخب المغربي ونادي روما ، وذلك عقب تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأخيرة.





أوضح المصدر أن الأداء الذي قدمه العيناوي رفقة "أسود الأطلس" أبهر مسؤولي النادي الملكي، مما جعله يتصدر القائمة المختصرة للمرشحين للانتقال إلى "سانتياغو برنابيو". وبحسب التقارير، فقد أجرى محادثات أولية مع وكلاء اللاعب لجس نبضه، حيث أبدى العيناوي حماسه للفكرة، مؤكداً أن ارتداء قميص "الميرينغي" هو خياره الأول في حال وصول عرض رسمي.



انتقل العيناوي (24 عاماً) إلى صفوف روما مطلع الموسم الحالي قادماً من لانس الفرنسي، وسرعان ما أثبت قدراته في ضبط إيقاع وسط الميدان؛ حيث شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلاً هدفاً وصانعاً لآخر.



وقد برز اللاعب كأحد أفضل لاعبي الارتكاز وأخطر عناصر الوسط خلال كأس أمم التي أقيمت في المغرب (والتي توجت السنغال بلقبها)، حيث ساهم بفاعلية في وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية.





أشارت "سكاي سبورت" إلى أن إدارة ستواصل متابعة تطور مستوى العيناوي مع نادي العاصمة حتى نهاية الموسم الجاري، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم عرض رسمي لضمه.





