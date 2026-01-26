تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

النصر يطارد الهلال بـ"نيران صديقة" أمام التعاون

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:44
A-
A+
النصر يطارد الهلال بـنيران صديقة أمام التعاون
النصر يطارد الهلال بـنيران صديقة أمام التعاون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق نادي النصر فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وحسم "العالمي" النقاط الثلاث بفضل هدف جاء بـ"نيران صديقة"، سجله مدافع التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وهو الهدف الذي صمد حتى نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة، سجل النصر انتصاره الثالث على التوالي، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في مركز الوصافة، ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 5 نقاط. في المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة، ليبقى في المركز الخامس على سلم الترتيب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يطارد منفذ عملية الدهس قرب الخليل ويرجح أنه أصيب بنيران جنوده
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الشباب.. جيسوس: "النصر لا يملك قوة الهلال"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعله رونالدو عقب خسارة النصر أمام الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

المركز الخامس

خطأ في مرماه

نادي النصر

الدوسري

السعود

الرياض

هلال ب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-01-26
Lebanon24
11:50 | 2026-01-26
Lebanon24
10:04 | 2026-01-26
Lebanon24
10:01 | 2026-01-26
Lebanon24
08:30 | 2026-01-26
Lebanon24
06:28 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24