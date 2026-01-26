النصر يطارد الهلال بـنيران صديقة أمام التعاون

حقق فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة ، لحساب الجولة الثامنة عشرة من "روشن" السعودي للمحترفين.



وحسم "العالمي" النقاط الثلاث بفضل هدف جاء بـ"نيران صديقة"، سجله مدافع التعاون محمد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وهو الهدف الذي صمد حتى نهاية اللقاء.



بهذه النتيجة، سجل النصر انتصاره الثالث على التوالي، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في مركز الوصافة، ليقلص الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط. في المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة، ليبقى في على سلم الترتيب.





