النصر يطارد الهلال بـنيران صديقة أمام التعاون

رياضة
النصر يطارد الهلال بـ"نيران صديقة" أمام التعاون
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
نادي النصر
فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة
الرياض
، لحساب الجولة الثامنة عشرة من
دوري
"روشن" السعودي للمحترفين.
وحسم "العالمي" النقاط الثلاث بفضل هدف جاء بـ"نيران صديقة"، سجله مدافع التعاون محمد
الدوسري
بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وهو الهدف الذي صمد حتى نهاية اللقاء.
بهذه النتيجة، سجل النصر انتصاره الثالث على التوالي، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في مركز الوصافة، ليقلص الفارق مع
الهلال
المتصدر إلى 5 نقاط. في المقابل، تجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة، ليبقى في
المركز الخامس
على سلم الترتيب.
