تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بلاتر يدعو المشجعين لمقاطعة مونديال 2026 في الولايات المتحدة

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:26
A-
A+
بلاتر يدعو المشجعين لمقاطعة مونديال 2026 في الولايات المتحدة
بلاتر يدعو المشجعين لمقاطعة مونديال 2026 في الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المشجعين إلى تجنب السفر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائيات كأس العالم 2026، مشككاً في جدوى تنظيم البطولة هناك لأسباب أمنية.

وجاءت تصريحات بلاتر، البالغ من العمر 89 عاماً، عبر منصة "إكس"، حيث استشهد بمقابلة للمحامي السويسري المتخصص في مكافحة الفساد مارك بيث، الذي سبق أن شكك في جدوى تنظيم المونديال في الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ"تهميش المعارضين السياسيين وإساءات خدمات الهجرة".

وأضاف بلاتر نقلاً عن بيث: "على أي حال، ستشاهدون المباريات بشكل أفضل عبر التلفاز. عند وصولهم، يجب أن يتوقع المشجعون أنه إذا لم يتصرفوا بشكل جيد مع السلطات فسيُعادون مباشرة إلى بلادهم".

يُذكر أن بلاتر، الذي يوجه انتقادات مستمرة لرئيس الفيفا الحالي جاني إنفانتينو، كان قد استقال من منصبه عام 2015 على خلفية سلسلة فضائح، قبل أن يتم تبرئته نهائياً من تهم الاحتيال أمام القضاء السويسري عام 2025.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا توتراً بسبب قضايا سياسية وتجارية، ما أثار نقاشاً حول احتمالية مقاطعة البطولة، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو مؤكداً عدم وجود نية للمقاطعة. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": رئيس أركان إسرائيل يدعو للتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: أدعو الأوروبيين إلى "عدم الرد" على تحركات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مونديال 2026 في خطر.. رياح "المقاطعة" تهب من والسبب "سياسي"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الجزيرة

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-27
Lebanon24
01:55 | 2026-01-27
Lebanon24
00:19 | 2026-01-27
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:44 | 2026-01-26
Lebanon24
13:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24