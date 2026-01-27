تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو

Lebanon 24
27-01-2026 | 00:19
A-
A+
ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو
ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد نادي ليفربول لخطوة كبيرة في سوق الانتقالات لتعزيز خط وسطه، عبر السعي لضم لاعب كريستال بالاس الشاب آدم وارتون (21 عاماً).

وقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 100 مليون يورو أو أكثر، في توجه يُنظر إليه كاستثمار طويل الأجل، مع توقعات بأن يبرز اللاعب عالمياً خلال كأس العالم 2026. ويُقال إن مواصفات وارتون الفنية تتلاءم مع أسلوب ليفربول القائم على الضغط العالي والتمريرات السريعة.

ويأتي هذا التحرك بعد إنفاق كبير في الصيف الماضي، أبرزُه التعاقد مع ألكسندر إيزاك، بالتزامن مع أداء متذبذب للفريق في الفترة الأخيرة وسلسلة نتائج سلبية، ما يدفع النادي للبحث عن إضافة تمنح خط الوسط طاقة وإبداعاً. كما يهدف ليفربول إلى التحرك بسرعة قبل أن ترتفع القيمة السوقية للاعب أكثر.

وبرز وارتون كأحد مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويلعب دوراً محورياً مع كريستال بالاس تحت قيادة أوليفر جلاسنر، مع توقع مشاركته مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026. وكان اسمه قد ارتبط سابقاً بريال مدريد، لكن ليفربول يبدو الوجهة الأقرب حالياً. (كووورة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": الولايات المتحدة تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي ينتصر قضائياً ويحصل على 60 مليون يورو
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يوقع اتفاقيات تمويل أوروبية بقيمة 132 مليون يورو لتعزيز الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستال بالاس

نادي ليفربول

كأس العالم

ريال مدريد

إنجلترا

التزام

أوليفر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-27
Lebanon24
01:55 | 2026-01-27
Lebanon24
23:26 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:44 | 2026-01-26
Lebanon24
13:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24