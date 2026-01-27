ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو

يستعد لخطوة كبيرة في سوق الانتقالات لتعزيز خط وسطه، عبر السعي لضم لاعب الشاب آدم وارتون (21 عاماً).



وقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 100 مليون أو أكثر، في توجه يُنظر إليه كاستثمار طويل الأجل، مع توقعات بأن يبرز اللاعب عالمياً خلال 2026. ويُقال إن مواصفات وارتون الفنية تتلاءم مع أسلوب القائم على الضغط العالي والتمريرات السريعة.



ويأتي هذا التحرك بعد إنفاق كبير في الصيف الماضي، أبرزُه التعاقد مع ألكسندر إيزاك، بالتزامن مع أداء متذبذب للفريق في الفترة الأخيرة وسلسلة نتائج سلبية، ما يدفع النادي للبحث عن إضافة تمنح خط الوسط طاقة وإبداعاً. كما يهدف ليفربول إلى التحرك بسرعة قبل أن ترتفع القيمة السوقية للاعب أكثر.



وبرز وارتون كأحد مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويلعب دوراً محورياً مع كريستال بالاس تحت قيادة جلاسنر، مع توقع مشاركته مع منتخب في مونديال 2026. وكان اسمه قد ارتبط سابقاً بريال ، لكن ليفربول يبدو الوجهة الأقرب حالياً. (كووورة)

