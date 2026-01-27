تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو
Lebanon 24
27-01-2026
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
نادي ليفربول
لخطوة كبيرة في سوق الانتقالات لتعزيز خط وسطه، عبر السعي لضم لاعب
كريستال بالاس
الشاب آدم وارتون (21 عاماً).
وقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 100 مليون
يورو
أو أكثر، في توجه يُنظر إليه كاستثمار طويل الأجل، مع توقعات بأن يبرز اللاعب عالمياً خلال
كأس العالم
2026. ويُقال إن مواصفات وارتون الفنية تتلاءم مع أسلوب
ليفربول
القائم على الضغط العالي والتمريرات السريعة.
ويأتي هذا التحرك بعد إنفاق كبير في الصيف الماضي، أبرزُه التعاقد مع ألكسندر إيزاك، بالتزامن مع أداء متذبذب للفريق في الفترة الأخيرة وسلسلة نتائج سلبية، ما يدفع النادي للبحث عن إضافة تمنح خط الوسط طاقة وإبداعاً. كما يهدف ليفربول إلى التحرك بسرعة قبل أن ترتفع القيمة السوقية للاعب أكثر.
وبرز وارتون كأحد مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويلعب دوراً محورياً مع كريستال بالاس تحت قيادة
أوليفر
جلاسنر، مع توقع مشاركته مع منتخب
إنجلترا
في مونديال 2026. وكان اسمه قد ارتبط سابقاً بريال
مدريد
، لكن ليفربول يبدو الوجهة الأقرب حالياً. (كووورة)
