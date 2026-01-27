تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بطولة UFC 325 تصل إلى سيدني بنزالين مركزيين مشتعلين

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:55
بطولة UFC 325 تصل إلى سيدني بنزالين مركزيين مشتعلين
بطولة UFC 325 تصل إلى سيدني بنزالين مركزيين مشتعلين photos 0
تستعد مدينة سيدني الأسترالية لاستضافة الحدث الرياضي المرقَّم UFC 325 يوم السبت المقبل في Qudos Bank Arena، وهو الثامن من نوعه الذي تستضيفه المدينة.

يخوض البطل الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي نزاله الخامس على أرض وطنه، مدافعاً عن لقبه في وزن الريشة في مباراة إعادة ضد المنافس البرازيلي دييغو لوبيز. يأتي هذا النزال بعد انتصار فولكانوفسكي الصعب بقرار الحكام في المواجهة الأولى بينهما آب الماضي.
تضم البطولة أيضاً نزالاً مرتقباً بين دان هوكر وبينوا سانت دينيس في وزن الخفيف، وهو لقاء يجمع بين مقاتلين معروفين بأسلوبهما الهجومي القوي.

ويمكن لمشتركي خدمة Paramount+ متابعة أحداث البطولة مباشرة دون رسوم إضافية، ضمن باقة الاشتراك التي تبدأ أسعارها من 8.99 دولاراً شهرياً.
