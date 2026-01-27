تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الجدل حُسم.. نهائي كأس العالم 2030 في المغرب ام إسبانيا؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:27
A-
A+
الجدل حُسم.. نهائي كأس العالم 2030 في المغرب ام إسبانيا؟
الجدل حُسم.. نهائي كأس العالم 2030 في المغرب ام إسبانيا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، رسميًا أن إسبانيا ستتولى استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030.

وأكد لوزان خلال مؤتمر صحفي في مدريد أن "إسبانيا تتمتع بقدرة تنظيمية مثبتة، وستقود كأس العالم 2030، وستقام المباراة النهائية هنا". ويأتي هذا الإعلان ليطوي أشهرًا من التكهنات الدبلوماسية حول مكان إقامة النهائي، وخاصة فيما يتعلق بالمنافسة مع المغرب.
 
وبرز ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب كامب نو في برشلونة كمرشحين رئيسيين لاستقبال الحدث، إذ يستوفي كلاهما شرط تجاوز 80 ألف متفرج. وبينما يُفضّل لوزان ملعب مدريد لموقعه في العاصمة وتطوره التكنولوجي، يتميز ملعب برشلونة بسعة أكبر، تصل إلى 105 آلاف متفرج بعد اكتمال تجديده. ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي، الذي سيُترك للفيفا ، من أكثر النقاشات سخونةً في الأشهر المقبلة.

لن تكون بطولة كأس العالم 2030 بطولة عادية، بل ستكون "كأس المئوية". فاحتفالاً بمرور مئة عام على انطلاق أول بطولة كأس عالم في أوروغواي، يخطط المنظمون لحدث غير مسبوق يبدأ بمباريات تذكارية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي) قبل الانتقال إلى قلب البطولة في شبه الجزيرة الأيبيرية وشمال أفريقيا. وأكد لوزان على ضرورة أن ترتقي إسبانيا إلى مستوى هذه المناسبة التاريخية، وأن تعمل على جعل هذه النسخة "الأفضل على الإطلاق"، مستفيدةً من التناغم بين البنية التحتية القائمة وشغف البلاد العميق بكرة القدم.

استُقبل الخبر بحماسٍ كبير من قطاعي السياحة والرياضة، اللذين يعتبران المباراة النهائية فرصةً ذهبيةً للترويج لإسبانيا عالميًا. ورغم الضغوط من المغرب، الذي يخطط لبناء ملعبٍ ضخم في الدار البيضاء للمنافسة على هذا الشرف، أصدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بيانًا قويًاحاول من خلاله حسم الجدل. (one football)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقطة من نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن تُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب ينتصر على السعودية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب متصدّرًا مجموعته
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الاتحاد

لكرة القدم

مؤتمر صحفي

دبلوماسي

الجزيرة

النقاش

جزيرة

مدريد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-27
Lebanon24
00:19 | 2026-01-27
Lebanon24
23:26 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:44 | 2026-01-26
Lebanon24
13:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24