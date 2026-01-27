الجدل حُسم.. نهائي كأس العالم 2030 في المغرب ام إسبانيا؟

أعلن رافائيل لوزان، الملكي الإسباني ، رسميًا أن إسبانيا ستتولى استضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030.



وأكد لوزان خلال في أن "إسبانيا تتمتع بقدرة تنظيمية مثبتة، وستقود كأس العالم 2030، وستقام المباراة النهائية هنا". ويأتي هذا الإعلان ليطوي أشهرًا من التكهنات الدبلوماسية حول مكان إقامة النهائي، وخاصة فيما يتعلق بالمنافسة مع المغرب.

وبرز ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب كامب نو في برشلونة كمرشحين رئيسيين لاستقبال الحدث، إذ يستوفي كلاهما شرط تجاوز 80 ألف متفرج. وبينما يُفضّل لوزان ملعب مدريد لموقعه في العاصمة وتطوره التكنولوجي، يتميز ملعب برشلونة بسعة أكبر، تصل إلى 105 آلاف متفرج بعد اكتمال تجديده. ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي، الذي سيُترك للفيفا ، من أكثر النقاشات سخونةً في الأشهر المقبلة.



لن تكون بطولة كأس العالم 2030 بطولة عادية، بل ستكون "كأس المئوية". فاحتفالاً بمرور مئة عام على انطلاق أول بطولة كأس عالم في أوروغواي، يخطط المنظمون لحدث غير مسبوق يبدأ بمباريات تذكارية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي) قبل الانتقال إلى قلب البطولة في شبه الأيبيرية وشمال أفريقيا. وأكد لوزان على ضرورة أن ترتقي إسبانيا إلى مستوى هذه المناسبة التاريخية، وأن تعمل على جعل هذه النسخة "الأفضل على الإطلاق"، مستفيدةً من التناغم بين البنية التحتية القائمة وشغف البلاد العميق بكرة القدم.



استُقبل الخبر بحماسٍ كبير من قطاعي السياحة والرياضة، اللذين يعتبران المباراة النهائية فرصةً ذهبيةً للترويج لإسبانيا عالميًا. ورغم الضغوط من المغرب، الذي يخطط لبناء ملعبٍ ضخم في الدار البيضاء للمنافسة على هذا الشرف، أصدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بيانًا قويًاحاول من خلاله حسم الجدل. (one football)