رياضة
لاعب عراقي يلعب إلى جانب رونالدو
Lebanon 24
27-01-2026
|
07:27
أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على منصة "X" ليلة الثلاثاء، عن تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط
العراقي
حيدر
عبد
الكريم
، قادما من نادي الزوراء العراقي
لكرة القدم
.
وقال فريق "العالمي" إن حيدر عبد الكريم، البالغ من العمر 21 عاما، سيرتبط معه بعقد يمتد لموسمين ونصف، على أن يرتدي قميصا يحمل الرقم 8.
بحسب تقارير إعلامية فإن صفقة انتقال حيدر عبد الكريم إلى صفوف نادي النصر كلفت "العالمي" 950 ألف دولار، حصل نادي الزوراء منها على 500 ألف دولار، بينما سيتقاضى اللاعب راتبا سنويا يقدر بـ450 ألف دولار.
ويتضمن عقد اللاعب العراقي بندا يمنح نادي الزوراء 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، مع إمكانية تجديد العقد لسنة إضافية في حال خوضه أكثر من 80% من مباريات الموسم الواحد.
وتبلغ القيمة السوقية لحيدر عبد الكريم 300 ألف
يورو
، وذلك وفقا لموقع "ترانسفير ماركت". (روسيا اليوم)
