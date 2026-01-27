بالمر يسجل احتفاليته كعلامة تجارية

سجّل النجم الإنجليزي ، ، رسميًا، علامته التجارية الخاصة باحتفاليته الشهيرة المعروفة باسم "البارد".



وقد حظي اللاعب بإشادات واسعة على تصميم الشعار، الذي وُصف بـ"العبقري"، بعدما ظهر بشكل لافت في فيديو الإعلان الرسمي، المصاغ بأسلوب ساخر أقرب إلى النماذج التعليمية التقليدية.

ونشر المقطع عبر حسابه على "إنستغرام"، مرفقًا بتعليق مقتضب جاء فيه: "الأقل هو الأكثر".