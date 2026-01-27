رئيس لجنة حكام "كاف" يوضح حقيقة "واقعة المنشفة" في نهائي الرباط

علق سفاري، رئيس في الاتحاد الإفريقي (كاف)، على الجدل الذي رافق "واقعة المنشفة" خلال أمم إفريقيا بين والسنغال، والذي أقيم الأسبوع الماضي في الرباط وانتهى بتتويج السنغال بلقبها الثاني.





بدأت الأحداث حين حاول منظمو الملعب ولاعبو المغرب إزالة منشفة تخص حارس مرمى السنغال، ، من منطقة المرمى، مما أدى إلى توتر وتوقف قصير للمباراة. وأوضح سفاري في تصريحات لقناة "كانال + سبورت أفريك" أن إبعاد المنشفة كان ضرورياً لأنها قد تؤثر على سير الأحداث، مؤكداً أنها ليست من معدات اللاعبين، وإزالتها واجبة عند نشوب أي خلاف لتأثيرها المباشر أو غير المباشر.





وحذر سفاري من أن استخدام مثل هذه الأدوات داخل الملعب قد يُفسر كـ"سلوك غير " أو محاولة للتأثير على نتيجة المباراة، واصفاً هذا التصرف بـ"غير المقبول".



يُذكر أن المنتخب حسم اللقب بهدف نظيف في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي إهدار لاعب المغرب ركلة جزاء، ليفقد "أسود الأطلس" فرصة التتويج باللقب القاري الثاني والغائب منذ 50 عاماً.









