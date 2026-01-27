تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
صدمة في ألمانيا.. بول فانر يختار تمثيل النمسا في كأس العالم 2026
Lebanon 24
27-01-2026
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الموهبة الشابة بول فانر، لاعب آيندهوفن الهولندي، إنهاء الجدل حول مستقبله الدولي بإدارة ظهره للمنتخب الألماني، واختيار تمثيل منتخب النمسا في نهائيات
كأس العالم
المقررة صيف العام الجاري في أمريكا والمكسيك وكندا.
ورغم تمثيله الفئات السنية الصغرى لألمانيا في 9 مباريات، قرر اللاعب الملقب بـ "توماس مولر الجديد" تغيير جنسيته الرياضية واللعب للنمسا، موطنه الأصلي الذي ولد فيه عام 2005. ومن المتوقع أن يدشن فانر (20 عاماً) مشواره مع منتخب النمسا تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك خلال التوقف الدولي في آذار المقبل، حيث سيواجه المنتخب النمساوي كلاً من غانا وألمانيا ودياً، في مواجهة ستكون محط الأنظار لكونها أمام المنتخب الذي تفرّد فانر بالتخلي عنه.
ويأمل فانر في حجز مقعده ضمن قائمة النمسا المشاركة في المونديال، حيث أوقعت القرعة المنتخب النمساوي في المجموعة العاشرة الصعبة التي تضم حامل اللقب الأرجنتين، إلى جانب منتخبي الجزائر والأردن.
ويُذكر أن فانر هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الألماني بقميص بايرن ميونخ (بعمر 16 عاماً و15 يوماً)، وقد انتقل الصيف الماضي إلى آيندهوفن الهولندي بصفقة بلغت 15 مليون
يورو
، حيث شارك معه في 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف حتى الآن.
Advertisement
