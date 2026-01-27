تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
البرازيل تعلن رغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029
Lebanon 24
27-01-2026
|
16:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
رئيس الاتحاد
البرازيلي
لكرة القدم
، سمير شاود، عن نية بلاده الترشح رسمياً لاستضافة نسخة
كأس العالم
للأندية لعام 2029، وذلك في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في قصر بلاناوتو بالعاصمة
برازيليا
.
جاء الإعلان بعد مباحثات جمعت الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وبمشاركة لافتة من مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي ووزير الرياضة أندريه فوفوكا. وصرح شاود للوكالة الرسمية قائلاً: "البرازيل قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، وسنقدم ملفنا رسمياً رغم أن الأمر يتطلب مناقشات وتعديلات".
ورغم أن "فيفا" لم يفتح باب العطاءات رسمياً بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى دخول
إسبانيا
والمغرب وقطر في سباق التنافس على استضافة البطولة. ويأتي هذا التوجه بعد النسخة الموسعة الأولى التي استضافتها
الولايات المتحدة
العام الماضي وتُوج بلقبها تشيلسي الإنجليزي.
يمثل هذا الترشح خروجاً عن السياسة السابقة لـ "فيفا"، التي كانت تسند تنظيم البطولات التمهيدية (مثل كأس القارات سابقاً) للدول المستضيفة للمونديال الكبير (2030) لاختبار جاهزيتها، حيث بات اختيار مضيف مونديال الأندية يتم بشكل مستقل تماماً.
تزامنت زيارة إنفانتينو مع التحضيرات لكأس العالم للسيدات 2027 التي ستحتضنها البرازيل؛ حيث كشف "فيفا" مؤخراً عن العلامة التجارية الرسمية للبطولة النسائية التي ستقام بين شهري حزيران وتموز بمشاركة 32 منتخباً.
