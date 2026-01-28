ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا

بات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على بعد هدف واحد فقط من معادلة أحد أبرز الأرقام التاريخية في والمسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث يواجه نظيره كوبنهاغن الدنماركي، في مباراة قد تحمل لحظة تاريخية للمهاجم البولندي، الذي يسعى للتسجيل في شباك الفريق رقم 40 مختلفا في مسيرته بدوري الأبطال.

وكان ليفاندوفسكي وصل إلى الضحية رقم 39 في الجولة الماضية بعد هز شباك سلافيا براغ، متجاوزا رقم الذي سجل أمام 38 فريقا، ليصبح على خطوة واحدة من معادلة رقم ميسي القياسي، الذي سجل ضد 40 فريقا بقميصي برشلونة وباريس .

ويحتاج المهاجم البولندي إلى هدف واحد لمعادلة رقم نيمار وباتريك كلويفرت، وخمسة أهداف فقط لمعادلة لويس سواريز وريفالدو، ما يعكس تأثيره الكبير بقميص الفريق الكتالوني. (روسيا اليوم)