ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مصير صفقة انتقال اللاعب الشاب حمزة من الأهلي إلى غير معلوم، وتأخرت بسبب التعقيدات الإدارية.





وقالت صحيفة " " ، مساء الثلاثاء، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة تأخر بسبب بعض التعقيدات الإدارية، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يتعاملون بحذر مع الصفقة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "البلوغرانا" أن مصير اللاعب المصري حمزة عبد ما يزال غير معلوم رغم إعلان ناديه الأهلي انتقاله إلى الفريق الرديف لبرشلونة.

وأضحت الصحيفة: "يسود قدر كبير من التحفظ بشأن حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري (18 عاما) لاعب الأهلي.. تؤكد مصادر من محيطه في مصر أن انتقاله إلى برشلونة محسوم، بينما يعترف مسؤولو النادي الكتالوني بوجود تعقيدات إدارية تؤجل الإعلان الرسمي في الوقت الراهن". (سكاي نيوز عربية)