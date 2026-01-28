تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 09:32
A-
A+
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مصير صفقة انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة غير معلوم، وتأخرت بسبب التعقيدات الإدارية.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء الثلاثاء، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة تأخر بسبب بعض التعقيدات الإدارية، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يتعاملون بحذر مع الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "البلوغرانا" أن مصير اللاعب المصري حمزة عبد الكريم ما يزال غير معلوم رغم إعلان ناديه الأهلي انتقاله إلى الفريق الرديف لبرشلونة.
 
وأضحت الصحيفة: "يسود قدر كبير من التحفظ بشأن حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري (18 عاما) لاعب الأهلي.. تؤكد مصادر من محيطه في مصر أن انتقاله إلى برشلونة محسوم، بينما يعترف مسؤولو النادي الكتالوني بوجود تعقيدات إدارية تؤجل الإعلان الرسمي في الوقت الراهن". (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حسم الاتفاق مع الأهلي... حمزة عبد الكريم في طريقه إلى برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24

موندو ديبورتيفو

عبد الكريم

الإسبانية

سكاي نيوز

ديبورتيفو

سكاي نيو

البلوغر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:35 | 2026-01-28
Lebanon24
04:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
Lebanon24
23:00 | 2026-01-27
Lebanon24
16:05 | 2026-01-27
Lebanon24
13:56 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24