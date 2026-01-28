تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟
Lebanon 24
28-01-2026
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مصير صفقة انتقال اللاعب الشاب حمزة
عبد الكريم
من الأهلي إلى
برشلونة
غير معلوم، وتأخرت بسبب التعقيدات الإدارية.
وقالت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، مساء الثلاثاء، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة تأخر بسبب بعض التعقيدات الإدارية، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يتعاملون بحذر مع الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "البلوغرانا" أن مصير اللاعب المصري حمزة عبد
الكريم
ما يزال غير معلوم رغم إعلان ناديه الأهلي انتقاله إلى الفريق الرديف لبرشلونة.
وأضحت الصحيفة: "يسود قدر كبير من التحفظ بشأن حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري (18 عاما) لاعب الأهلي.. تؤكد مصادر من محيطه في مصر أن انتقاله إلى برشلونة محسوم، بينما يعترف مسؤولو النادي الكتالوني بوجود تعقيدات إدارية تؤجل الإعلان الرسمي في الوقت الراهن". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
Lebanon 24
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
28/01/2026 19:05:36
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حسم الاتفاق مع الأهلي... حمزة عبد الكريم في طريقه إلى برشلونة
Lebanon 24
بعد حسم الاتفاق مع الأهلي... حمزة عبد الكريم في طريقه إلى برشلونة
28/01/2026 19:05:36
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
28/01/2026 19:05:36
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
Lebanon 24
مفاوضات مرتقبة بين "الأهلي" وبرشلونة بشأن لاعب مصري
28/01/2026 19:05:36
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موندو ديبورتيفو
عبد الكريم
الإسبانية
سكاي نيوز
ديبورتيفو
سكاي نيو
البلوغر
قد يعجبك أيضاً
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
07:35 | 2026-01-28
28/01/2026 07:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يخض سوى 30 دقيقة فقط من المباراة.. موناكو يدرس فسخ عقد هذا اللاعب
Lebanon 24
لم يخض سوى 30 دقيقة فقط من المباراة.. موناكو يدرس فسخ عقد هذا اللاعب
04:00 | 2026-01-28
28/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يوّجه رسالة لجورجينا (صورة)
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يوّجه رسالة لجورجينا (صورة)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر
Lebanon 24
برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر
23:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تعلن رغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029
Lebanon 24
البرازيل تعلن رغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029
16:05 | 2026-01-27
27/01/2026 04:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
07:35 | 2026-01-28
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
04:00 | 2026-01-28
لم يخض سوى 30 دقيقة فقط من المباراة.. موناكو يدرس فسخ عقد هذا اللاعب
01:00 | 2026-01-28
بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يوّجه رسالة لجورجينا (صورة)
23:00 | 2026-01-27
برشلونة يطرق أبواب "الأهلي".. 4 مواهب من مصر
16:05 | 2026-01-27
البرازيل تعلن رغبتها في استضافة مونديال الأندية 2029
13:56 | 2026-01-27
صدمة في ألمانيا.. بول فانر يختار تمثيل النمسا في كأس العالم 2026
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 19:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24