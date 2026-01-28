تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تجديد عقد صلاح لم ينجح.. كاراغر يهاجم إدارة التعاقدات في ليفربول

Lebanon 24
28-01-2026 | 13:04
تجديد عقد صلاح لم ينجح.. كاراغر يهاجم إدارة التعاقدات في ليفربول
تجديد عقد صلاح لم ينجح.. كاراغر يهاجم إدارة التعاقدات في ليفربول photos 0
شن أسطورة ليفربول السابق، جيمي كاراغر، هجوماً لاذعاً على أداء الفريق الحالي تحت قيادة المدرب آرني سلوت، معتبرًا أن "الريدز" فقد القوة والحدة التي ميزته لسنوات.

ووفقاً لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، يشعر قطاع كبير من جماهير ليفربول بالإحباط بسبب غياب الكثافة في أداء الفريق بالدوري الإنجليزي، سواء في الضغط على المنافسين أو سرعة تحريك الكرة، ما ربطه كاراغر بنوعية اللاعبين والأسلوب التكتيكي الجديد للفريق.

وانتقد كاراغر بشدة لجنة التعاقدات بقيادة مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، مشيراً إلى أن القرارات الكبرى التي اتخذت في الصيف الماضي "انفجرت في وجوههم".

وأشار إلى أن تجديد عقود النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، رغم أهميته، لم يثمر النتائج المرجوة حتى الآن.


كما انتقد كاراغر الصفقات الجديدة، قائلا: "فيرتز بدأ يظهر بوادر جيدة لكنه ليس بالمستوى المطلوب بعد، أما صفقة إيزاك فلا يمكنني استيعابها، ليفربول كان يشتري (إيزاك القادم) وكانوا يعتقدون أنه ايكيتيكي، فلماذا تشتري إيزاك بـ125 مليون جنيه إسترليني مع وجود مهاجم بـ69 مليونا ولاعب رقم 10 مثل فيرتز؟".


وواصل: "الإدارة فشلت أيضاً في تعويض لويس دياز، واللاعبون الكبار من الموسم الماضي لم يقدموا الأداء المنتظر، لذا فإن القرارات الخمسة الكبرى التي اتخذوها باءت بالفشل".


أوضح جيمي كاراغر أن طبيعة اللاعبين تؤثر بشكل مباشر على ريتم الفريق، قائلا: "إذا فقدت لويس دياز (الذي بيع لبايرن ميونخ) وجلبت فلوريان فيرتز، فأنت أمام لاعبين مختلفين تماما، دياز عداء بالفطرة، بينما يمتلك فيرتز قدرات مهارية مختلفة لكنك بذلك تحرك الفريق في اتجاه آخر. لا يمكن لأحد أن يجادل بأن داروين نونيز لاعب كرة قدم أفضل من هوجو ايكيتيكي، لكن نونيز كان يركض كالمجنون أحيانا، مما كان يمنح الفريق طاقة وقوة مفقودة الآن". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي برّاك: نظام "اللامركزية" لم ينجح بالشرق الأوسط ولن ينجح في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يهدد طموح ليفربول في التعاقد مع نجم إنكلترا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون "الحظر الإسرائيلي" لم ينجح… المجتمع الدولي يجدد ثقته "بالأونروا"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الوليد بن طلال يرد على مطالب جماهير الهلال بالتعاقد مع مهاجم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
Lebanon24
16:37 | 2026-01-28
Lebanon24
09:32 | 2026-01-28
Lebanon24
07:35 | 2026-01-28
Lebanon24
04:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
Lebanon24
23:00 | 2026-01-27
