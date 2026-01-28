تجديد عقد صلاح لم ينجح.. كاراغر يهاجم إدارة التعاقدات في ليفربول

شن أسطورة ليفربول السابق، جيمي كاراغر، هجوماً لاذعاً على أداء الفريق الحالي تحت قيادة المدرب آرني ، معتبرًا أن "الريدز" فقد القوة والحدة التي ميزته لسنوات.



ووفقاً لصحيفة "ذا أتلتيك" ، يشعر قطاع كبير من جماهير ليفربول بالإحباط بسبب غياب الكثافة في أداء الفريق بالدوري الإنجليزي، سواء في الضغط على المنافسين أو سرعة تحريك ، ما ربطه كاراغر بنوعية اللاعبين والأسلوب التكتيكي الجديد للفريق.

وانتقد كاراغر بشدة لجنة التعاقدات بقيادة مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، مشيراً إلى أن القرارات الكبرى التي اتخذت في الصيف الماضي "انفجرت في وجوههم".

وأشار إلى أن تجديد عقود النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، رغم أهميته، لم يثمر النتائج المرجوة حتى الآن.

كما انتقد كاراغر الصفقات الجديدة، قائلا: "فيرتز بدأ يظهر بوادر جيدة لكنه ليس بالمستوى المطلوب بعد، أما صفقة إيزاك فلا يمكنني استيعابها، ليفربول كان يشتري (إيزاك القادم) وكانوا يعتقدون أنه ايكيتيكي، فلماذا تشتري إيزاك بـ125 مليون جنيه إسترليني مع وجود مهاجم بـ69 مليونا ولاعب رقم 10 مثل فيرتز؟".وواصل: "الإدارة فشلت أيضاً في تعويض لويس دياز، واللاعبون الكبار من الموسم الماضي لم يقدموا الأداء المنتظر، لذا فإن القرارات الخمسة الكبرى التي اتخذوها باءت بالفشل".أوضح جيمي كاراغر أن طبيعة اللاعبين تؤثر بشكل مباشر على ريتم الفريق، قائلا: "إذا فقدت لويس دياز (الذي بيع لبايرن ميونخ) وجلبت فلوريان فيرتز، فأنت أمام لاعبين مختلفين تماما، دياز عداء بالفطرة، بينما يمتلك فيرتز قدرات مهارية مختلفة لكنك بذلك تحرك الفريق في اتجاه آخر. لا يمكن لأحد أن يجادل بأن داروين نونيز لاعب كرة قدم أفضل من هوجو ايكيتيكي، لكن نونيز كان يركض كالمجنون أحيانا، مما كان يمنح الفريق طاقة وقوة مفقودة الآن". (روسيا اليوم)