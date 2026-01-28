تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح!

Lebanon 24
28-01-2026 | 16:37
أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح!
أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح! photos 0
تتجه الأنظار إلى أزمة محتملة تلوح بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ونادي الاتحاد السعودي، قبيل مواجهة الفتح المرتقبة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.


الصحفي الموثوق سانتي أونا كشف مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن بنزيما يرفض خوض مباراة الفتح المقررة غدًا، بسبب عدم رضاه عن عرض تجديد عقده مع النادي.


وبحسب أونا، أبلغ بنزيما إدارة الاتحاد بشكل مباشر بعدم رغبته في المشاركة، اعتراضًا على بنود العقد الجديد المطروح عليه، في تطور قد يربك حسابات النادي خلال المرحلة المقبلة.


ويبلغ المهاجم الفرنسي 38 عامًا، ويحق له التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من شهر يناير الجاري، مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الاتحاد، الممتد حتى 30 حزيران 2026.


ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق 15 نقطة عن الهلال المتصدر بـ45 نقطة، ما يزيد من حساسية أي توتر داخل صفوف الفريق.


وكانت تقارير صحفية قد أفادت سابقًا بعقد اجتماع بين بنزيما وفهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، لبحث ملف التجديد، إلا أن اللقاء انتهى بخروج اللاعب غاضبًا، في مؤشر واضح على عمق الخلاف بين الطرفين. (آرم نيوز) 
