أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح!

تتجه الأنظار إلى أزمة محتملة تلوح بين النجم الفرنسي ونادي ، قبيل مواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من للمحترفين.





الصحفي الموثوق سانتي أونا كشف مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن يرفض خوض مباراة الفتح المقررة غدًا، بسبب عدم رضاه عن عرض تجديد عقده مع النادي.





وبحسب أونا، أبلغ بنزيما إدارة الاتحاد بشكل مباشر بعدم رغبته في المشاركة، اعتراضًا على بنود العقد الجديد المطروح عليه، في تطور قد يربك حسابات النادي خلال المرحلة المقبلة.





ويبلغ المهاجم الفرنسي 38 عامًا، ويحق له التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من شهر يناير الجاري، مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الاتحاد، الممتد حتى 30 حزيران 2026.





ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر بـ45 نقطة، ما يزيد من حساسية أي توتر داخل صفوف الفريق.





وكانت تقارير صحفية قد أفادت سابقًا بعقد اجتماع بين بنزيما وفهد سندي، رئيس شركة ، لبحث ملف التجديد، إلا أن اللقاء انتهى بخروج اللاعب غاضبًا، في مؤشر واضح على عمق الخلاف بين الطرفين. (آرم نيوز)

