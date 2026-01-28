تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بالفيديو.. مبابي يحطم رقم رونالدو القياسي في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:00
A-
A+
بالفيديو.. مبابي يحطم رقم رونالدو القياسي في دوري أبطال أوروبا
بالفيديو.. مبابي يحطم رقم رونالدو القياسي في دوري أبطال أوروبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدّاف ريال مدريد، في تسجيل رقم قياسي جديد باسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء مواجهة فريقه مع بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء.

يستضيف ملعب "دا لوز" في لشبونة مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بين ريال مدريد وبنفيكا، حيث يسعى الفريق الملكي لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات مقابل خسارتين، ويأمل في الفوز على فريق بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو للصعود إلى الأدوار الإقصائية.

حاليًا، يتأخر ريال مدريد أمام بنفيكا 2-1، رغم أن مبابي كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول.

ومكّن هذا الهدف قائد المنتخب الفرنسي من تحطيم رقم قياسي كان يحمله كريستيانو رونالدو، ليصبح مبابي اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات من تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، متقدّمًا بهدف واحد على رونالدو الذي سجّل الرقم السابق مع ريال مدريد.

رأسية متقنة من مبابي تهدي ريال مدريد هدف التقدم#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/BIKCUqGZjT

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يحطم رقم واين روني القياسي في البريميرليغ
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

دوري أبطال أوروبا

جوزيه مورينيو

الفريق الملكي

كيليان مبابي

ريال مدريد

البرتغالي

البرتغال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-01-28
Lebanon24
13:04 | 2026-01-28
Lebanon24
09:32 | 2026-01-28
Lebanon24
07:35 | 2026-01-28
Lebanon24
04:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24