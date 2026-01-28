بالفيديو.. مبابي يحطم رقم رونالدو القياسي في دوري أبطال أوروبا

نجح النجم الفرنسي ، هدّاف ، في تسجيل رقم قياسي جديد باسمه في تاريخ قبل انتهاء مواجهة فريقه مع بنفيكا مساء اليوم الأربعاء.

يستضيف ملعب "دا لوز" في لشبونة مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بين وبنفيكا، حيث يسعى لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات مقابل خسارتين، ويأمل في الفوز على فريق بقيادة مدربه السابق للصعود إلى الأدوار الإقصائية.

حاليًا، يتأخر ريال مدريد أمام بنفيكا 2-1، رغم أن مبابي كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول.

ومكّن هذا الهدف قائد المنتخب الفرنسي من تحطيم رقم قياسي كان يحمله ، ليصبح مبابي اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات من تاريخ أبطال برصيد 12 هدفًا، متقدّمًا بهدف واحد على الذي سجّل الرقم السابق مع ريال مدريد.





رأسية متقنة من مبابي تهدي ريال مدريد هدف التقدم