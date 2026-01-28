بالفيديو.. مبابي يحطم رقم رونالدو القياسي في دوري أبطال أوروبا

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدّاف ريال مدريد، في تسجيل رقم قياسي جديد باسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء مواجهة فريقه مع بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء.
يستضيف ملعب "دا لوز" في لشبونة مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بين ريال مدريد وبنفيكا، حيث يسعى الفريق الملكي لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات مقابل خسارتين، ويأمل في الفوز على فريق بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو للصعود إلى الأدوار الإقصائية.
حاليًا، يتأخر ريال مدريد أمام بنفيكا 2-1، رغم أن مبابي كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول.
ومكّن هذا الهدف قائد المنتخب الفرنسي من تحطيم رقم قياسي كان يحمله كريستيانو رونالدو، ليصبح مبابي اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات من تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، متقدّمًا بهدف واحد على رونالدو الذي سجّل الرقم السابق مع ريال مدريد.
