Najib Mikati
رياضة

كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:25
كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال photos 0
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبات الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.


وقرر الاتحاد الإفريقي رفض الاحتجاج المقدم من المغرب ضد الاتحاد السنغالي بشأن المباراة.
كما وقع كاف عقوبات بالجملة على المنتخبين أهمها إيقاف بابي ثياو مدرب السنغال، وأشرف حكيمي لاعب المغرب.

وجاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات السنغال

إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.
إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أميركي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول 5 من لاعبيه على إنذارات.
عقوبات المغرب

رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي.
إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام.
إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة. (مجموع 315 ألف دولار).
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
شغب جماهيري يوقف نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
على أعتاب مجدٍ جديدٍ.. المغرب يطارد لقباً عربياً والسنغال تختبر الحلم في نهائي أمم أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "انسحاب السنغال".. المغرب يفتح ملف نهائي الكان أمام كاف وفيفا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24

