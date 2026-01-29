كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟

أكد مدرب ألفارو أربيلوا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة القاسية أمام بنفيكا 2-4 أمس الأربعاء في الجولة الختامية من مرحلة الدوري في ، وهي نتيجة أرجعت الفريق الملكي إلى المركز التاسع وأجبرته على خوض ملحق دور الـ16 بدل التأهل المباشر، في ليلة تفوق فيها مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو تكتيكيا على تلميذه السابق.



وتقدم أولا عبر في الدقيقة 30، قبل أن يرد بنفيكا بثلاثية متتالية حملت توقيع أندريس شييلديروب وفانغيليس بافليديس، ثم قلّص مبابي الفارق بهدف ثان في الدقيقة 58. وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، تقدم حارس بنفيكا أناتولي تروبين وسجل الهدف الرابع برأسية، فيما كان يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد راؤول أسينسيو ورودريغو في الدقائق الأخيرة.



وقال أربيلوا بعد اللقاء "أنا المسؤول عن هذه الخسارة، كما كنت مسؤولا عن الخسارة في ألباسيتي، أشعر بالمسؤولية الكاملة عندما لا تسير الأمور كما ينبغي". وأضاف "إذا كان استنتاجكم أن ما حدث اليوم سببه أن المهاجمين لم يبذلوا جهدا كافيا، فأنا أختلف معكم كليا". وعن عدم إشراك داني سيبايوس أوضح "كان قرارا فنيا بحتا، أردت حماية الفريق". وختم بالتأكيد "الطريق لا يزال طويلا، ولم نقص من بعد، سنخوض مباراتي الملحق للتأهل إلى الدور المقبل".

