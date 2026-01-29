تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
29-01-2026
|
08:24
photos
أكد مدرب
ريال مدريد الإسباني
ألفارو أربيلوا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة القاسية أمام بنفيكا
البرتغالي
2-4 أمس الأربعاء في الجولة الختامية من مرحلة الدوري في
دوري أبطال أوروبا
، وهي نتيجة أرجعت الفريق الملكي إلى المركز التاسع وأجبرته على خوض ملحق دور الـ16 بدل التأهل المباشر، في ليلة تفوق فيها مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو تكتيكيا على تلميذه السابق.
وتقدم
ريال مدريد
أولا عبر
كيليان مبابي
في الدقيقة 30، قبل أن يرد بنفيكا بثلاثية متتالية حملت توقيع أندريس شييلديروب وفانغيليس بافليديس، ثم قلّص مبابي الفارق بهدف ثان في الدقيقة 58. وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، تقدم حارس بنفيكا أناتولي تروبين وسجل الهدف الرابع برأسية، فيما كان
ريال
مدريد
يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد راؤول أسينسيو ورودريغو في الدقائق الأخيرة.
وقال أربيلوا بعد اللقاء "أنا المسؤول عن هذه الخسارة، كما كنت مسؤولا عن الخسارة في ألباسيتي، أشعر بالمسؤولية الكاملة عندما لا تسير الأمور كما ينبغي". وأضاف "إذا كان استنتاجكم أن ما حدث اليوم سببه أن المهاجمين لم يبذلوا جهدا كافيا، فأنا أختلف معكم كليا". وعن عدم إشراك داني سيبايوس أوضح "كان قرارا فنيا بحتا، أردت حماية الفريق". وختم بالتأكيد "الطريق لا يزال طويلا، ولم نقص من
دوري الأبطال
بعد، سنخوض مباراتي الملحق للتأهل إلى الدور المقبل".
ريال مدريد الإسباني
دوري أبطال أوروبا
كيليان مبابي
دوري الأبطال
ريال مدريد
البرتغالي
أوروبا
تروبي
