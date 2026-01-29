هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً

Benfica goalkeeper Trubin final minute goal in Benfica vs Real Madrid UCL game! pic.twitter.com/xSdkjflsBz — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) January 28, 2026

وبحسب صحيفة "ماركا"، أصبح تروبين أول حارس مرمى يسجل في مرمى خلال القرن الحالي، مشيرة إلى أن الفريق الملكي يستقبل عموماً هدفاً من حارس مرمى "مرة كل 25 عاماً تقريباً".وسبق لتروبين أن سبقه حارس سيلتا فيغو الأرجنتيني كارلوس فينوي، الذي يُعد أول حارس يسجل في مرمى ريال مدريد تاريخياً، وذلك في 7 تشرين الثاني 1976 حين احتُسبت ركلة جزاء لصالح سيلتا قبل ثلاث دقائق من النهاية. وتصدى حارس ريال مدريد ميغيل أنخيل للمحاولة الأولى، قبل أن تعود إلى فينوي الذي أكملها في الشباك.وبعد نحو 25 عاماً، عاد حارس ريال بيتيس السابق أنطونيو براتس سيرفيرا "توني" لتسجيل هدف في مرمى ريال مدريد، لكن عبر ركلة حرة مباشرة في كانون الثاني 2000 فاجأت إيكر كاسياس، ليبقى "توني" حتى الآن الحارس الوحيد الذي سجل في مرمى ريال مدريد داخل "سانتياغو برنابيو" وفق ما أوردته "ماركا".ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، رغم كونه من أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف تاريخياً، لا يملك أي هدف عبر حراس مرماه، على عكس الذي يمتلك هدفاً سجله حارسه ريكاردو زامورا ضد "إنترناسيونال" عام 1919.وفي سياق متصل، أشارت "ماركا" إلى أن الحارس بيلو أرتولا كان قريباً من دخول تاريخ ريال مدريد كأول حارس يسجل للنادي، لكنه أهدر ركلة جزاء في 1978 خلال مباراة أمام خيتافي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم تقدم فريقه حينها بثمانية أهداف دون رد. (الجزيرة)