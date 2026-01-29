تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:12
هدف حارس بنفيكا يُعيد اللقطة النادرة.. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
هدف حارس بنفيكا يُعيد اللقطة النادرة.. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً photos 0
أعاد الهدف الذي سجله حارس مرمى بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين في مرمى ريال مدريد إلى الواجهة لقطات قليلة ونادرة اهتزت فيها شباك الفريق الملكي بأهداف حراس مرمى. وكان تروبين "24 عاماً" قد سجل في الوقت بدل الضائع، وتحديداً عند الدقيقة 98، على ملعب النور ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في هدف وُصف بأنه ثمين وساهم في عبور بنفيكا إلى مرحلة خروج المغلوب.

وبحسب صحيفة "ماركا"، أصبح تروبين أول حارس مرمى يسجل في مرمى ريال مدريد خلال القرن الحالي، مشيرة إلى أن الفريق الملكي يستقبل عموماً هدفاً من حارس مرمى "مرة كل 25 عاماً تقريباً".

وسبق لتروبين أن سبقه حارس سيلتا فيغو الأرجنتيني كارلوس فينوي، الذي يُعد أول حارس يسجل في مرمى ريال مدريد تاريخياً، وذلك في 7 تشرين الثاني 1976 حين احتُسبت ركلة جزاء لصالح سيلتا قبل ثلاث دقائق من النهاية. وتصدى حارس ريال مدريد ميغيل أنخيل للمحاولة الأولى، قبل أن تعود الكرة إلى فينوي الذي أكملها في الشباك.

وبعد نحو 25 عاماً، عاد حارس ريال بيتيس السابق أنطونيو براتس سيرفيرا "توني" لتسجيل هدف في مرمى ريال مدريد، لكن عبر ركلة حرة مباشرة في كانون الثاني 2000 فاجأت إيكر كاسياس، ليبقى "توني" حتى الآن الحارس الوحيد الذي سجل في مرمى ريال مدريد داخل "سانتياغو برنابيو" وفق ما أوردته "ماركا".

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، رغم كونه من أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف تاريخياً، لا يملك أي هدف عبر حراس مرماه، على عكس برشلونة الذي يمتلك هدفاً سجله حارسه ريكاردو زامورا ضد "إنترناسيونال" عام 1919.

وفي سياق متصل، أشارت "ماركا" إلى أن الحارس بيلو أرتولا كان قريباً من دخول تاريخ ريال مدريد كأول حارس يسجل للنادي، لكنه أهدر ركلة جزاء في 1978 خلال مباراة أمام خيتافي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم تقدم فريقه حينها بثمانية أهداف دون رد. (الجزيرة)
