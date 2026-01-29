تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية

Lebanon 24
29-01-2026 | 11:28
A-
A+
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُرض القميص الذي ارتداه الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى نادي بنفيكا، خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، للبيع في مزاد علني عبر منصة "MatchWornShirt" العالمية، وسط إقبال كبير من هواة اقتناء المقتنيات الرياضية النادرة.

تحول تروبين (24 عاماً) إلى بطل ملحمي بعد تسجيله هدفاً حاسماً بضربة رأسية في الدقيقة 98 من عمر المباراة، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً (4-2) وتأهلاً دراماتيكياً إلى مرحلة خروج المغلوب. وعن هذه اللحظة، قال تروبين: "لست بافليديس، لست معتاداً على التسجيل.. إنها المرة الأولى لي، وهو أمر لا يصدق".

وفقاً لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، شهد سعر القميص قفزة هائلة في غضون ساعات قليلة، حيث ارتفع من 1200 يورو ليصل إلى 2900 يورو (نحو 3050 دولاراً) حتى اللحظة، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع مع بقاء 8 أيام على إغلاق المزاد.

بفضل رأسية تروبين، حجز بنفيكا المركز الـ24، وهو المقعد الأخير المؤهل لمرحلة خروج المغلوب. وتترقب الجماهير قرعة يوم الجمعة، حيث قد يجد بنفيكا نفسه في مواجهة متجددة مع ريال مدريد (صاحب المركز التاسع) أو في صدام قوي مع إنتر ميلان الإيطالي.

(مواقع الكترونية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الأسواق الناشئة مرنة ومؤتمر العلا فرصة لمعايرة السياسات الاقتصادية العالمية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

البرتغالية

البرتغالي

الإيطالي

أوروبا

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-01-29
Lebanon24
14:03 | 2026-01-29
Lebanon24
13:00 | 2026-01-29
Lebanon24
09:12 | 2026-01-29
Lebanon24
08:24 | 2026-01-29
Lebanon24
07:23 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24