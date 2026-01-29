تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
Lebanon 24
29-01-2026
|
11:28
photos
عُرض القميص الذي ارتداه الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى نادي بنفيكا، خلال مواجهة
ريال مدريد
الأخيرة في
دوري أبطال أوروبا
، للبيع في مزاد علني عبر منصة "MatchWornShirt" العالمية، وسط إقبال كبير من هواة اقتناء المقتنيات الرياضية النادرة.
تحول تروبين (24 عاماً) إلى بطل ملحمي بعد تسجيله هدفاً حاسماً بضربة رأسية في الدقيقة 98 من عمر المباراة، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً (4-2) وتأهلاً دراماتيكياً إلى مرحلة خروج المغلوب. وعن هذه اللحظة، قال تروبين: "لست بافليديس، لست معتاداً على التسجيل.. إنها المرة الأولى لي، وهو أمر لا يصدق".
وفقاً لصحيفة "ريكورد"
البرتغالية
، شهد سعر القميص قفزة هائلة في غضون ساعات قليلة، حيث ارتفع من 1200
يورو
ليصل إلى 2900 يورو (نحو 3050 دولاراً) حتى اللحظة، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الارتفاع مع بقاء 8 أيام على إغلاق المزاد.
بفضل رأسية تروبين، حجز بنفيكا المركز الـ24، وهو المقعد الأخير المؤهل لمرحلة خروج المغلوب. وتترقب الجماهير قرعة يوم الجمعة، حيث قد يجد بنفيكا نفسه في مواجهة متجددة مع
ريال
مدريد
(صاحب المركز التاسع) أو في صدام قوي مع إنتر
ميلان
الإيطالي
.
(مواقع الكترونية)
