تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لا غياب عن كأس العالم.. حقيقة إيقاف أشرف حكيمي ومدرب السنغال
Lebanon 24
29-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت
العقوبات
الصارمة التي أصدرها الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم
(الكاف) بحق منتخبي
المغرب
والسنغال، عقب
نهائي كأس
أمم
أفريقيا
المثير للجدل، تساؤلات واسعة حول مصير مشاركة النجوم الموقوفين في نهائيات
كأس العالم
2026 المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك.
شملت قرارات اللجنة التأديبية إيقاف نجم المنتخب
المغربي
أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين (إحداهما مع إيقاف التنفيذ)، وزميله إسماعيل صيباري لثلاث مباريات. أما من الجانب السنغالي، فقد نال المدرب بابي ثياو العقوبة الأقسى بالإيقاف لـ 5 مباريات رسمية وغرامة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى إيقاف اللاعبين إيليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل منهما بسبب سلوكهما تجاه الحكم.
رغم أن البطولة الرسمية المقبلة للمنتخبين هي كأس العالم التي تنطلق بعد نحو 5 أشهر، إلا أن الإجابة القاطعة هي: لا، لن يغيب المعاقبون عن المونديال.
وأوضح تقرير لموقع "
بي بي سي
" أن عقوبات الاتحادات القارية (الكاف) تُنفذ عادة في المسابقات التي تقع تحت مظلتها فقط، مثل تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا، ولا تمتد لتشمل بطولات
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) إلا في حالات استثنائية تتعلق بسلوكيات جسيمة جداً يقرر "الفيفا" تعميمها دولياً.
بناءً على ذلك، سيشارك حكيمي ورفاقه في المونديال بشكل طبيعي، على أن تُرحّل فترات الإيقاف لتُنفذ خلال المباريات الرسمية المقبلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وهي مواجهات تُعد أقل ضغطاً على المنتخبين الكبيرين مقارنة بالمحفل المونديالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
Lebanon 24
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
30/01/2026 07:42:58
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
30/01/2026 07:42:58
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
30/01/2026 07:42:58
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
Lebanon 24
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
30/01/2026 07:42:58
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي
كأس العالم
لكرة القدم
نهائي كأس
كرة القدم
بي بي سي
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق
Lebanon 24
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق
00:31 | 2026-01-30
30/01/2026 12:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
16:04 | 2026-01-29
29/01/2026 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
14:03 | 2026-01-29
29/01/2026 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
13:00 | 2026-01-29
29/01/2026 01:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سن التقاعد إلى 66
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:31 | 2026-01-30
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق
16:04 | 2026-01-29
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
14:03 | 2026-01-29
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
13:00 | 2026-01-29
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
11:28 | 2026-01-29
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
09:12 | 2026-01-29
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 07:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24