لا غياب عن كأس العالم.. حقيقة إيقاف أشرف حكيمي ومدرب السنغال

أثارت الصارمة التي أصدرها الاتحاد الأفريقي (الكاف) بحق منتخبي والسنغال، عقب أمم المثير للجدل، تساؤلات واسعة حول مصير مشاركة النجوم الموقوفين في نهائيات 2026 المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك.



شملت قرارات اللجنة التأديبية إيقاف نجم المنتخب أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين (إحداهما مع إيقاف التنفيذ)، وزميله إسماعيل صيباري لثلاث مباريات. أما من الجانب السنغالي، فقد نال المدرب بابي ثياو العقوبة الأقسى بالإيقاف لـ 5 مباريات رسمية وغرامة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى إيقاف اللاعبين إيليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل منهما بسبب سلوكهما تجاه الحكم.



رغم أن البطولة الرسمية المقبلة للمنتخبين هي كأس العالم التي تنطلق بعد نحو 5 أشهر، إلا أن الإجابة القاطعة هي: لا، لن يغيب المعاقبون عن المونديال.

وأوضح تقرير لموقع " " أن عقوبات الاتحادات القارية (الكاف) تُنفذ عادة في المسابقات التي تقع تحت مظلتها فقط، مثل تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا، ولا تمتد لتشمل بطولات (فيفا) إلا في حالات استثنائية تتعلق بسلوكيات جسيمة جداً يقرر "الفيفا" تعميمها دولياً.



بناءً على ذلك، سيشارك حكيمي ورفاقه في المونديال بشكل طبيعي، على أن تُرحّل فترات الإيقاف لتُنفذ خلال المباريات الرسمية المقبلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وهي مواجهات تُعد أقل ضغطاً على المنتخبين الكبيرين مقارنة بالمحفل المونديالي.



