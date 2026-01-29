تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب

Lebanon 24
29-01-2026 | 13:00
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
يستعد المدرب الألماني يورغن كلوب لتسجيل عودة عاطفية إلى ملعب "أنفيلد" في آذار المقبل، ليس لقيادة ليفربول في منافسة رسمية، بل للمشاركة في مباراة خيرية كبرى تجمع أساطير "الريدز" بأساطير فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

من المقرر إقامة المباراة في الثامن والعشرين من آذار 2026، مستغلة فترة التوقف الدولي. وسيقود أساطير ليفربول في الميدان النجم التاريخي ستيفن جيرارد، بينما ينضم كلوب إلى الطاقم الفني للقاء الذي يذهب ريعه بالكامل لصالح المؤسسة الخيرية الرسمية لنادي ليفربول.
 
ويشغل كلوب حالياً منصب السفير الفخري للمؤسسة، ويُعرف عنه دعمه المستمر لمبادراتها المجتمعية، وآخرها مشاركته كمتحدث رئيسي في حفلها السنوي الذي أقيم في أيار الماضي.

تحمل هذه المباراة طابعاً وجدانياً خاصاً للمدرب الألماني، كونها تجمع بين الناديين اللذين صنع فيهما مجده التدريبي؛ فمن قلعة "سيغنال إيدونا بارك" حيث أعاد دورتموند إلى منصات التتويج، إلى "أنفيلد" حيث سطر ملحمة تاريخية على مدار تسعة مواسم، يظل كلوب الحلقة الأقوى التي تربط بين جماهير الفريقين.

ستُخصص عائدات هذا اللقاء لتمويل برامج المؤسسة في مجالات التأهيل والتوظيف، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على اكتساب مهارات مهنية وتأمين فرص عمل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الطموحة لدعم نصف مليون شخص سنوياً بحلول عام 2030.

تُعيد هذه المناسبة كلوب إلى "بيته" مجدداً بعيداً عن ضغوط النتائج، لتؤكد أن أثره في ليفربول لا يقتصر على الكؤوس، بل يمتد ليشمل البُعد الإنساني والاجتماعي.

