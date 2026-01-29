بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها

أعلنت لاعبة التنس إيما رادوكانو المصنفة الأولى في بلادها، عن انفصالها عن مدربها رويج بعد ستة أشهر.



ويأتي هذا القرار عقب خروج رادوكانو من الدور الثاني في ، إذ خسرت اللاعبة بنتيجة 7-6 و6-2 أمام غير المصنفة أناستاسيا بوتابوفا. (الامارات 24)

