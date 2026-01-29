تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
Lebanon 24
29-01-2026
|
14:03
أعلنت لاعبة التنس
البريطانية
إيما رادوكانو المصنفة الأولى في بلادها، عن انفصالها عن مدربها
فرانسيسكو
رويج بعد ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار عقب خروج رادوكانو من الدور الثاني في
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
، إذ خسرت اللاعبة بنتيجة 7-6 و6-2 أمام غير المصنفة أناستاسيا بوتابوفا. (الامارات 24)
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
16:04 | 2026-01-29
29/01/2026 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
13:00 | 2026-01-29
29/01/2026 01:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
Lebanon 24
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
09:12 | 2026-01-29
29/01/2026 09:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
08:24 | 2026-01-29
29/01/2026 08:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
