تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
Lebanon 24
29-01-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ الفرنسي
كيليان مبابي
مهاجم
ريال مدريد الإسباني
أن فريقه لم يكن ثابت المستوى بما يكفي ليضمن له مركزاً ضمن الثمانية الأوائل في المجموعة الموحدة، ما وضعه أمام معادلة خوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
.
وقال مبابي عقب الخسارة أما
بنفيكا
: "المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا، علينا معالجة هذا الأمر، لا يمكننا أن نلعب بشكل جيد في يوم وسيئاً في يوم آخر، فالفريق البطل لا يفعل ذلك".
وأضاف: "نستحق أن نكون في هذا الموقف اليوم، كان بنفيكا أفضل، والآن علينا خوض مباراتين إضافيتين في الملحق. من المؤلم خوض هاتين المباراتين، كنا نرغب في استغلال شهر شباط للعمل على تحسين الأداء".
وأكد مبابي إنه لا يستطيع تحديد سبب واضح خلف الأداء المتواضع لريال
مدريد
أمام بنفيكا: أعتقد أن الأمر مزيج من عدة عوامل. لا يمكنني القول إنه مجرد مسألة عقلية، لأني لو قلت ذلك فقط، لظننتم أننا جئنا إلى هنا بلا رغبة.
وتابع: "إذا قلت لكم إنها مشكلة كروية، فستظنون أن الفريق سيئ. كلا، أعتقد أنها مشكلة أوسع، وفي
دوري
أبطال
أوروبا
، كل تفصيل مهم إذا أردت الفوز على منافسك".
وقال: "هذا يُظهر لكم أنه إذا لم تدخلوا المباراة بكل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا، فسيأتي المنافس، وكما يُقال، سيُذلّكم". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
30/01/2026 00:46:10
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كارينيو بعد الخسارة أمام التعاون: ضاعت فرص العودة
Lebanon 24
كارينيو بعد الخسارة أمام التعاون: ضاعت فرص العودة
30/01/2026 00:46:10
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي إلى جدة.. وغموض يلفّ مشاركته أمام برشلونة
Lebanon 24
مبابي إلى جدة.. وغموض يلفّ مشاركته أمام برشلونة
30/01/2026 00:46:10
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس
Lebanon 24
مبابي يسرق الأضواء بهدف استثنائي أمام ألافيس
30/01/2026 00:46:10
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
دوري أبطال أوروبا
كيليان مبابي
ريال مدريد
لكرة القدم
كرة القدم
حسين ال
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
14:03 | 2026-01-29
29/01/2026 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
Lebanon 24
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
13:00 | 2026-01-29
29/01/2026 01:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
Lebanon 24
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
11:28 | 2026-01-29
29/01/2026 11:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
Lebanon 24
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
09:12 | 2026-01-29
29/01/2026 09:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
08:24 | 2026-01-29
29/01/2026 08:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:03 | 2026-01-29
بعد 6 أشهر من تعيينه... رادوكانو تُطيح بمدربها
13:00 | 2026-01-29
أساطير ليفربول يواجهون دورتموند.. مباراة إنسانية بلمسة يورغن كلوب
11:28 | 2026-01-29
هدف تاريخي يرفع سعر قميص حارس بنفيكا في الأسواق العالمية
09:12 | 2026-01-29
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
08:24 | 2026-01-29
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
07:23 | 2026-01-29
"بيروت ماراتون" تُكرّم كشافة الجمعية الأرمنية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 00:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24