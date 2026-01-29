تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا

Lebanon 24
29-01-2026 | 16:04
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا
بعد الخسارة أمام بنفيكا... مبابي: المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا photos 0
أقرّ الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني أن فريقه لم يكن ثابت المستوى بما يكفي ليضمن له مركزاً ضمن الثمانية الأوائل في المجموعة الموحدة، ما وضعه أمام معادلة خوض الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال مبابي عقب الخسارة أما بنفيكا: "المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا، علينا معالجة هذا الأمر، لا يمكننا أن نلعب بشكل جيد في يوم وسيئاً في يوم آخر، فالفريق البطل لا يفعل ذلك".

وأضاف: "نستحق أن نكون في هذا الموقف اليوم، كان بنفيكا أفضل، والآن علينا خوض مباراتين إضافيتين في الملحق. من المؤلم خوض هاتين المباراتين، كنا نرغب في استغلال شهر شباط للعمل على تحسين الأداء".

وأكد مبابي إنه لا يستطيع تحديد سبب واضح خلف الأداء المتواضع لريال مدريد أمام بنفيكا: أعتقد أن الأمر مزيج من عدة عوامل. لا يمكنني القول إنه مجرد مسألة عقلية، لأني لو قلت ذلك فقط، لظننتم أننا جئنا إلى هنا بلا رغبة.

وتابع: "إذا قلت لكم إنها مشكلة كروية، فستظنون أن الفريق سيئ. كلا، أعتقد أنها مشكلة أوسع، وفي دوري أبطال أوروبا، كل تفصيل مهم إذا أردت الفوز على منافسك".

وقال: "هذا يُظهر لكم أنه إذا لم تدخلوا المباراة بكل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا، فسيأتي المنافس، وكما يُقال، سيُذلّكم". (العربية)
