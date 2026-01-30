تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق

Lebanon 24
30-01-2026 | 00:31
A-
A+
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. التذبذب يورّط ريال مدريد في الملحق
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. التذبذب يورّط ريال مدريد في الملحق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقرّ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، أن فريقه لم يكن ثابت المستوى بما يكفي لضمان مكان ضمن الثمانية الأوائل في المجموعة الموحدة، ما فرض عليه خوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15)، أمام بنفيكا البرتغالي 2-4 في لشبونة بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو، ليحلّ تاسعاً ويصبح أمام احتمال مواجهة بنفيكا مجدداً أو بودو غليمت النروجي في شباط، بدلاً من التأهل المباشر.

وجاءت الخسارة بعد ثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، أمام ليفانتي 2-0 وموناكو 6-1 وفياريال 2-0، قبل أن "يعود ريال إلى أرض الواقع" أمام بنفيكا.

وقال مبابي عقب المباراة: "المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا، علينا معالجة هذا الأمر، لا يمكننا أن نلعب بشكل جيد في يوم وسيئاً في يوم آخر، فالفريق البطل لا يفعل ذلك". وأضاف: "نستحق أن نكون في هذا الموقف اليوم، كان بنفيكا أفضل، والآن علينا خوض مباراتين إضافيتين في الملحق. من المؤلم خوض هاتين المباراتين، كنا نرغب في استغلال شهر شباط للعمل على تحسين الأداء".

وأوضح أنه لا يستطيع تحديد سبب واحد وراء الأداء المتواضع، معتبراً أنه "مزيج من عدة عوامل"، ومشدداً على أن "في دوري أبطال أوروبا، كل تفصيل مهم إذا أردت الفوز على منافسك"، مضيفاً: "إذا لم تدخلوا المباراة بكل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا، فسيأتي المنافس... وسيُذلّكم".

ودعا مبابي جماهير "سانتياغو برنابيو" إلى دعم الفريق الأحد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، بدل إطلاق صيحات الاستهجان كما حصل سابقاً، قائلاً: "تعالوا وشجعوا الفريق، لقد قدمنا مباراة سيئة لكننا لم نُقصَ من دوري أبطال أوروبا... إذا كان برنابيو معنا، فسنفوز الأحد". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 12:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

جوزيه مورينيو

كيليان مبابي

ريال مدريد

البرتغالي

سانتياغو

البرتغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-30
Lebanon24
04:23 | 2026-01-30
Lebanon24
03:32 | 2026-01-30
Lebanon24
23:00 | 2026-01-29
Lebanon24
16:04 | 2026-01-29
Lebanon24
14:03 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24