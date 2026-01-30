مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق

أقرّ الفرنسي ، مهاجم ، أن فريقه لم يكن ثابت المستوى بما يكفي لضمان مكان ضمن الثمانية الأوائل في المجموعة الموحدة، ما فرض عليه خوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي .



وخسر ، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15)، أمام بنفيكا 2-4 في لشبونة بقيادة مدربه السابق ، ليحلّ تاسعاً ويصبح أمام احتمال مواجهة بنفيكا مجدداً أو بودو غليمت النروجي في شباط، بدلاً من التأهل المباشر.



وجاءت الخسارة بعد ثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، أمام ليفانتي 2-0 وموناكو 6-1 وفياريال 2-0، قبل أن "يعود ريال إلى أرض الواقع" أمام بنفيكا.



وقال مبابي عقب المباراة: "المشكلة تكمن في عدم ثبات مستوانا، علينا معالجة هذا الأمر، لا يمكننا أن نلعب بشكل جيد في يوم وسيئاً في يوم آخر، فالفريق البطل لا يفعل ذلك". وأضاف: "نستحق أن نكون في هذا الموقف اليوم، كان بنفيكا أفضل، والآن علينا خوض مباراتين إضافيتين في الملحق. من المؤلم خوض هاتين المباراتين، كنا نرغب في استغلال شهر شباط للعمل على تحسين الأداء".



وأوضح أنه لا يستطيع تحديد سبب واحد وراء الأداء المتواضع، معتبراً أنه "مزيج من عدة عوامل"، ومشدداً على أن "في أبطال ، كل تفصيل مهم إذا أردت الفوز على منافسك"، مضيفاً: "إذا لم تدخلوا المباراة بكل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا، فسيأتي المنافس... وسيُذلّكم".



ودعا مبابي جماهير " برنابيو" إلى دعم الفريق الأحد أمام رايو فاييكانو في ، بدل إطلاق صيحات الاستهجان كما حصل سابقاً، قائلاً: "تعالوا وشجعوا الفريق، لقد قدمنا مباراة سيئة لكننا لم نُقصَ من دوري أبطال أوروبا... إذا كان برنابيو معنا، فسنفوز الأحد". (العربية)

Advertisement