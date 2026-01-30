في بلد خليجي.. برشلونة يستثمر شعاره بملايين الدولارات

توصل نادي الإسباني إلى اتفاق مالي كبير مع مستثمرين من دولة ، يقوم على استخدام العلامة التجارية للنادي في مشروع عقاري فاخر بمدينة دبي، في خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة في تاريخ النادي الكتالوني.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، يتضمن الاتفاق إنشاء مجمع سكني متكامل يضم مباني وشققًا فاخرة ومرافق خدمية تحمل هوية برشلونة وشعاره، على غرار مشاريع نفذتها أندية أوروبية أخرى في الإمارة.



وأشارت التقارير إلى أن برشلونة حصل على دفعة مالية مقدمة، فيما قد تتجاوز عائدات الاتفاق السنوية 10 ملايين (نحو 10.8 ملايين دولار)، على أن يمتد لعدة أعوام.



وفي حال اعتماد الاتفاق رسميًا، يُتوقع أن يظهر شعار المشروع على الجزء الخلفي من قميص برشلونة في المسابقات المحلية بدءًا من الموسم المقبل، بدل شعار "يونيسف" الذي ارتبط بالنادي لسنوات. أما في ، فسيستمر وضع إعلان بطابع إنساني عبر شعار "مؤسسة برشلونة".



ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الجمعية العمومية لأعضاء النادي، وهي خطوة أُرجئت إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، بعدما كان مقررًا عقد جمعية استثنائية قبل موعد الاقتراع.



ويأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه برشلونة لتعزيز موارده وسط تحديات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ومحاولات للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني. وذكرت التقارير أن رئيس النادي خوان لابورتا زار دبي أواخر كانون الأول الماضي على هامش حضوره حفل "غلوب سوكر"، وبقي هناك أيامًا بالتزامن مع تقدم المفاوضات.



ويعكس الاتفاق توجّه برشلونة لتوسيع استثمار علامته عالميًا خارج الإطار الرياضي التقليدي، بما يفتح بابًا للنقاش بين جماهيره حول حدود توظيف هوية النادي تجاريًا. (الجزيرة)

