Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
رياضة

سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:33
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول photos 0
أعرب آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بعودة الدولي المصري محمد صلاح للتهديف في مباراة "الريدز" الأخيرة ضد كارباج اجدام بدوري أبطال أوروبا.
 
ولعب صلاح بشكل أساسي عقب عودته للمباريات مع ليفربول بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2025 وسجل هدفا خلال مباراة كاراباج الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل غدا السبت: "لقد كنت مسرورا وسعيدا من أجل الهدف الذي سجله محمد صلاح".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالفريق دائما يجب أن نضعه في أماكن واعدة ونحن نفعل ذلك أكثر فأكثر معه". 
 
وأكمل: "نفس الأمر مع لاعبين آخرين، للعب داخل الصندوق وكذلك تواجد المهاجمين في أماكن واعدة وإذا حدث ذلك بما فيه الكفاية فسيتم تسجيل ما هو متوقع منهم من الأهداف". (روسيا اليوم)
