سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول

أعرب آرني لفريق عن سعادته بعودة الدولي صلاح للتهديف في مباراة "الريدز" الأخيرة ضد كارباج اجدام بدوري أبطال .

ولعب صلاح بشكل أساسي عقب عودته للمباريات مع ليفربول بعد نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2025 وسجل هدفا خلال مباراة كاراباج الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.



وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل غدا السبت: "لقد كنت مسرورا وسعيدا من أجل الهدف الذي سجله ".



وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالفريق دائما يجب أن نضعه في أماكن واعدة ونحن نفعل ذلك أكثر فأكثر معه".

وأكمل: "نفس الأمر مع لاعبين آخرين، للعب داخل الصندوق وكذلك تواجد المهاجمين في أماكن واعدة وإذا حدث ذلك بما فيه الكفاية فسيتم تسجيل ما هو متوقع منهم من الأهداف". (روسيا اليوم)