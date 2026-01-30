تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
قرعة دوري أبطال أوروبا.. أقوى 5 مواجهات في الملحق التاريخي
Lebanon 24
30-01-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفرت قرعة مرحلة الملحق بدوري أبطال
أوروبا
التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات مثيرة ومرتقبة لتحديد باقي الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.
وضمنت 8 أندية التأهل إلى ثمن النهائي من بينها 5 فرق إنكليزية، وهي آرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر سيتي. بجانب بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.
ريال مدريد
وبنفيكا
تبقى مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي المواجهة الأبرز في مرحلة الملحق.
صدام جديد بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا وفريقه الأسبق ريال مدريد.
وسيكون الثأر شعاراً لريال مدريد أمام بنفيكا بعد فوز الفريق البرتغالي بمواجهة الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري بنتيجة 4-2 على حساب الريال.
باريس
سان جيرمان وموناكو
سيكون الصدام الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو أحد أقوى مواجهات مرحلة الملحق.
ويطمع باريس سان جيرمان حامل اللقب في مواصلة مسيرته بالبطولة للحفاظ على لقبه في مواجهة موناكو.
غلطة سراي ويوفنتوس
مواجهة تبدو متوازنة بين فريقين يبحثان عن استكمال رحلة
دوري الأبطال
، وهما غلطة سراي
التركي
ويوفنتوس
الإيطالي
.
ويعوّل غلطة سراي على قدرات
الثنائي
فيكتور أوسيمين وليروي ساني في مواجهة يوفنتوس بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي.
بروسيا دورتموند وأتالانتا
يأمل فريق بروسيا دورتموند الألماني عبور عقبة أتالانتا الإيطالي في مواجهة متكافئة إلى حد بعيد.
دورتموند بقيادة مدربه نيكو كوفاتش يراهن على كتيبة لاعبيه بقيادة سيرهو غيراسي ورامي بنسبعيني وجوب بيلينغهام وجوليان براندت، في مواجهة أتالانتا.
كلوب بروغ وأتلتيكو مدريد
يبحث أتلتيكو مدريد الإسباني عن عبور عقبة كلوب بروغ البلجيكي.
ويتطلع أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني لمواصلة مشواره وتخطي عقبة كلوب بروغ. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
30/01/2026 20:18:55
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
30/01/2026 20:18:55
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
30/01/2026 20:18:55
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة
Lebanon 24
قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة
30/01/2026 20:18:55
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري الأبطال
ريال مدريد
الإيطالي
الثنائي
أوروبا
التركي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟
Lebanon 24
أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟
11:35 | 2026-01-30
30/01/2026 11:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
Lebanon 24
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
07:33 | 2026-01-30
30/01/2026 07:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
Lebanon 24
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
04:30 | 2026-01-30
30/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "غوارديولا" بـ"الكوفية الفلسطينية" ورسالة عن أبناء غزة
Lebanon 24
بالصورة.. "غوارديولا" بـ"الكوفية الفلسطينية" ورسالة عن أبناء غزة
04:23 | 2026-01-30
30/01/2026 04:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد خليجي.. برشلونة يستثمر شعاره بملايين الدولارات
Lebanon 24
في بلد خليجي.. برشلونة يستثمر شعاره بملايين الدولارات
03:32 | 2026-01-30
30/01/2026 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
14:00 | 2026-01-29
29/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
06:56 | 2026-01-30
30/01/2026 06:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:35 | 2026-01-30
أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟
07:33 | 2026-01-30
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
04:30 | 2026-01-30
من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
04:23 | 2026-01-30
بالصورة.. "غوارديولا" بـ"الكوفية الفلسطينية" ورسالة عن أبناء غزة
03:32 | 2026-01-30
في بلد خليجي.. برشلونة يستثمر شعاره بملايين الدولارات
00:31 | 2026-01-30
مبابي بعد صدمة بنفيكا.. "التذبذب" يورّط ريال مدريد في الملحق
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 20:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24