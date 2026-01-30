تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرعة دوري أبطال أوروبا.. أقوى 5 مواجهات في الملحق التاريخي

Lebanon 24
30-01-2026 | 10:27
قرعة دوري أبطال أوروبا.. أقوى 5 مواجهات في الملحق التاريخي
أسفرت قرعة مرحلة الملحق بدوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهات مثيرة ومرتقبة لتحديد باقي الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.

وضمنت 8 أندية التأهل إلى ثمن النهائي من بينها 5 فرق إنكليزية، وهي آرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر سيتي. بجانب بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.
 
ريال مدريد وبنفيكا

تبقى مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي المواجهة الأبرز في مرحلة الملحق.

صدام جديد بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا وفريقه الأسبق ريال مدريد.

وسيكون الثأر شعاراً لريال مدريد أمام بنفيكا بعد فوز الفريق البرتغالي بمواجهة الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري بنتيجة 4-2 على حساب الريال.
 
باريس سان جيرمان وموناكو

سيكون الصدام الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو أحد أقوى مواجهات مرحلة الملحق.

ويطمع باريس سان جيرمان حامل اللقب في مواصلة مسيرته بالبطولة للحفاظ على لقبه في مواجهة موناكو.
 
غلطة سراي ويوفنتوس

مواجهة تبدو متوازنة بين فريقين يبحثان عن استكمال رحلة دوري الأبطال، وهما غلطة سراي التركي ويوفنتوس الإيطالي.

ويعوّل غلطة سراي على قدرات الثنائي فيكتور أوسيمين وليروي ساني في مواجهة يوفنتوس بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي.
 
بروسيا دورتموند وأتالانتا

يأمل فريق بروسيا دورتموند الألماني عبور عقبة أتالانتا الإيطالي في مواجهة متكافئة إلى حد بعيد.

دورتموند بقيادة مدربه نيكو كوفاتش يراهن على كتيبة لاعبيه بقيادة سيرهو غيراسي ورامي بنسبعيني وجوب بيلينغهام وجوليان براندت، في مواجهة أتالانتا.
 
كلوب بروغ وأتلتيكو مدريد

يبحث أتلتيكو مدريد الإسباني عن عبور عقبة كلوب بروغ البلجيكي.

ويتطلع أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني لمواصلة مشواره وتخطي عقبة كلوب بروغ. (إرم نيوز) 
ليفاندوفسكي يطارد إنجاز ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
جمال يحطم رقم مبابي التاريخي في دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا: الجولة السادسة تشهد مباريات حاسمة للتأهل
قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة
