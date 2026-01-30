تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟

Lebanon 24
30-01-2026 | 11:35
أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟
أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟ photos 0
هدد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، إدارة النادي بخطوات تصعيدية بعد فشل مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكشفت تقارير أن إدارة الاتحاد عرضت على بنزيما تجديد عقده بمقابل مالي صفري، مع منح اللاعب حق الاستفادة من حقوق صورته فقط، وهو ما وصفه اللاعب ووكلاؤه بأنه عرض "مهين"، ما دفعهم للانسحاب من المفاوضات، بحسب الإعلامي فابريزيو رومانو.

وبسبب الأزمة، استبعد المدرب سيرجيو كونسيساو بنزيما من التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع الفتح، وامتنع عن التعليق على غياب اللاعب البارز.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بنزيما هدد الإدارة بالانقطاع عن التدريبات الجماعية إذا استمر العرض الحالي، كما بدأ تدريباته بشكل منفرد بعيدًا عن زملائه، معبرًا عن استيائه من شروط التجديد التي اعتبرها "مهينة".

وتشير الصحيفة إلى أن بنزيما يدرس حاليًا خياراته للرحيل عن النادي، مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا.

أزمة متصاعدة.. بنزيما يرفض خوض مواجهة الاتحاد والفتح!
هل يرحل صلاح عن ليفربول؟
عرض سعودي مغري يهدّد استمرار مهاجم برشلونة
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات الوضع الإقليمي
