أزمة بنزيما والاتحاد السعودي… هل يرحل المهاجم الفرنسي؟

هدد النجم الفرنسي ، الاتحاد السعودي، بخطوات تصعيدية بعد فشل مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.



وكشفت تقارير أن إدارة الاتحاد عرضت على بنزيما تجديد عقده بمقابل مالي صفري، مع منح اللاعب حق الاستفادة من حقوق صورته فقط، وهو ما وصفه اللاعب ووكلاؤه بأنه عرض "مهين"، ما دفعهم للانسحاب من المفاوضات، بحسب الإعلامي فابريزيو رومانو.

وبسبب الأزمة، استبعد المدرب سيرجيو كونسيساو بنزيما من التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع ، وامتنع عن التعليق على غياب اللاعب البارز.

وذكرت صحيفة " ميل" أن بنزيما هدد الإدارة بالانقطاع عن التدريبات الجماعية إذا استمر الحالي، كما بدأ تدريباته بشكل منفرد بعيدًا عن زملائه، معبرًا عن استيائه من شروط التجديد التي اعتبرها "مهينة".



وتشير الصحيفة إلى أن بنزيما يدرس حاليًا خياراته للرحيل عن النادي، مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في .