رياضة
برشلونة يضمن بقاء نجمه لوبيز حتى هذا العام!
Lebanon 24
30-01-2026
|
23:00
photos
أعلن
نادي برشلونة
بطل
إسبانيا
يوم الجمعة أن نجم وسط الميدان فيرمين لوبيز مدد عقده مع الفريق لمدة عامين إضافيين، ليبقى ضمن صفوف الفريق الأول حتى صيف عام 2031، مؤكداً بذلك استمرارية أحد اللاعبين الأساسيين.
وجاء في بيان النادي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، وخريج
أكاديمية
"لا ماسيا" الشهيرة، وافق على "تمديد وتحسين عقده لموسمين إضافيين حتى 30 حزيران 2031"، وسيتم توقيع العقد رسميًا خلال الأيام المقبلة.
ويُعد لوبيز لاعب وسط هجومي لا غنى عنه في تشكيلة
برشلونة
منذ ظهوره الأول في موسم 2023-2024، حيث خاض 113 مباراة وسجل 29 هدفًا. كما يشكل لاعبًا أساسيًا في صفوف منتخب إسبانيا، وساهم في مسيرة الفريق نحو لقب
يورو
2024.
ويأتي تمديد عقده ضمن سلسلة من التجديدات التي شهدها الفريق العام الماضي، وشملت لاعبين مثل
لامين يامال
، رافينيا، غافي،
بيدري
، وباو كوبارسي.
ويطمح لوبيز لمواصلة التألق مع برشلونة بقيادة هانسي
فليك
، والسعي لتعزيز صدارة الفريق للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عندما يواجه إلتشي يوم السبت. (آرم نيوز)
