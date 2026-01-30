برشلونة يضمن بقاء نجمه لوبيز حتى هذا العام!

أعلن بطل يوم الجمعة أن نجم وسط الميدان فيرمين لوبيز مدد عقده مع الفريق لمدة عامين إضافيين، ليبقى ضمن صفوف الفريق الأول حتى صيف عام 2031، مؤكداً بذلك استمرارية أحد اللاعبين الأساسيين.





وجاء في بيان النادي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، وخريج "لا ماسيا" الشهيرة، وافق على "تمديد وتحسين عقده لموسمين إضافيين حتى 30 حزيران 2031"، وسيتم توقيع العقد رسميًا خلال الأيام المقبلة.





ويُعد لوبيز لاعب وسط هجومي لا غنى عنه في تشكيلة منذ ظهوره الأول في موسم 2023-2024، حيث خاض 113 مباراة وسجل 29 هدفًا. كما يشكل لاعبًا أساسيًا في صفوف منتخب إسبانيا، وساهم في مسيرة الفريق نحو لقب 2024.





ويأتي تمديد عقده ضمن سلسلة من التجديدات التي شهدها الفريق العام الماضي، وشملت لاعبين مثل ، رافينيا، غافي، ، وباو كوبارسي.





ويطمح لوبيز لمواصلة التألق مع برشلونة بقيادة هانسي ، والسعي لتعزيز صدارة الفريق للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عندما يواجه إلتشي يوم السبت. (آرم نيوز)

Advertisement