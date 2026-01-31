تعيين إسباني مدرباً لفرانكفورت الألماني.. من هو؟

عيّن نادي إينتراخت الألماني الإسباني ألبرت رييرا مديراً فنياً للفريق خلفاً لدينو توبمولر.

وسيتولى رييرا (43 عاماً) تدريب الفريق قادماً من سيليي متصدر الدوري السلوفيني بعقد يمتد حتى عام 2028، وسينضم إلى الفريق الألماني بعد أن يقود فريقه في آخر مباراة أمام ماريبور في قمة الدوري السلوفيني الأحد المقبل.



ويعد تعيينه كمدرب لفرانكفورت بمثابة مفاجأة كبيرة بالنظر لمستوى الدوري السلوفيني ،وحقيقة أن رييرا لم يسبق له تدريب فريق في من قبل.



لكن ماركوس كروشي، إينتراخت فرانكفورت قال: "لقد تابعنا تطوره عن كثب لفترة طويلة ولدينا قناعة بأنه يملك الإمكانيات الكافية لتدريب فرانكفورت في الوقت الحالي وفي أيضاً، ونعلم أنه مناسب تماماً للنادي على المستوى الشخصي".



وأضاف: "لقد وجدنا في ألبرت رييرا مدرباً يلعب كرة قدم حديثة وهجومية وفعالة، لديه خبرة دولية وفلسفة كروية واضحة ونهج واضح في عمله اليومي مع الفريق".



وتابع كروشي: "لقد أعجبنا بألبرت خلال المحادثات وكانت تلك اللقاءات مثمرة وجيدة للغاية".



وكان اللاعب الإسباني الدولي، والذي سبق له اللعب مع إسبانيول وليفربول قد حظي بمسيرة جيدة، وسبق له تدريب أولمبيا ليوبليانا السلوفيني وبوردو الفرنسي.



وتوج رييرا بالدوري السلوفيني مرة وكأس سلوفينيا مرتين، كما تأهل فريق سيليي إلى مرحلة خروج المغلوب بدوري المؤتمر .



وكان فرانكفورت قد أقال مدربه توبمولر في 18 كانون الثاني الماضي وذلك بعدما حقق الفريق نتائج سيئة.