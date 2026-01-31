قصر جديد لرونالدو.. مسابح داخلية وخارجية ومرآب لـ 20 سيارة! (صور)

أوردت تقارير أن اللاعب وقائد فريق النصر السعودي، ، سيشتري قصرا جديدا في مدية مدينة كاسكايس بالبرتغال.



ويمتلك رونالدو العديد من العقارات الفاخرة في أنحاء العالم تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية.



وذكرت مجلة سيمانا ان رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بنيا قصرًا في البرتغال تبلغ قيمته 21.6 مليون جنيه إسترليني.

وقالت المجلة إن قصر رونالدو الجديد، الواقع في مدينة كاسكايس الساحلية، يمتد على مساحة 5000 متر مربع على قطعة أرض مساحتها 12000 متر مربع.



وبدأ بناء في عام 2020، ويضم مسابح داخلية وخارجية، بالإضافة إلى سينما منزلية.



وحرص رونالدو، المولع باللياقة البدنية، على تجهيز المجمع بصالة رياضية حديثة، بالإضافة إلى حدائق متعددة.



ويضم القصر الفخم مرأبًا يتسع لـ20 سيارة، وهو مثالي لرونالدو، عاشق السيارات الذي يمتلك مجموعة ضخمة منها.



ومن المثير للدهشة أن مجموعة سيارات رونالدو هائلة لدرجة أنها تفوق قيمة منزله الجديد، إذ تبلغ قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني، وقد اعترف بأنه فقد العدّ.



ويمتلك رونالدو وجورجينا عقارات فاخرة في وإسبانيا وإيطاليا وإنكلترا والإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية لعقاراتهم مجتمعة 65 مليون جنيه إسترليني.