تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قصر جديد لرونالدو.. مسابح داخلية وخارجية ومرآب لـ 20 سيارة! (صور)

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:00
A-
A+
قصر جديد لرونالدو.. مسابح داخلية وخارجية ومرآب لـ 20 سيارة! (صور)
قصر جديد لرونالدو.. مسابح داخلية وخارجية ومرآب لـ 20 سيارة! (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوردت تقارير أن اللاعب البرتغالي وقائد فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، سيشتري قصرا جديدا في مدية مدينة كاسكايس بالبرتغال.

ويمتلك رونالدو العديد من العقارات الفاخرة في أنحاء العالم تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية.

وذكرت مجلة سيمانا الإسبانية ان رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بنيا قصرًا في البرتغال تبلغ قيمته 21.6 مليون جنيه إسترليني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقالت المجلة إن قصر رونالدو الجديد، الواقع في مدينة كاسكايس الساحلية، يمتد على مساحة 5000 متر مربع على قطعة أرض مساحتها 12000 متر مربع.

وبدأ بناء القصر في عام 2020، ويضم مسابح داخلية وخارجية، بالإضافة إلى سينما منزلية.

وحرص رونالدو، المولع باللياقة البدنية، على تجهيز المجمع بصالة رياضية حديثة، بالإضافة إلى حدائق متعددة.

ويضم القصر الفخم مرأبًا يتسع لـ20 سيارة، وهو مثالي لرونالدو، عاشق السيارات الذي يمتلك مجموعة ضخمة منها.

ومن المثير للدهشة أن مجموعة سيارات رونالدو هائلة لدرجة أنها تفوق قيمة منزله الجديد، إذ تبلغ قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني، وقد اعترف بأنه فقد العدّ.

ويمتلك رونالدو وجورجينا عقارات فاخرة في السعودية وإسبانيا وإيطاليا وإنكلترا والإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية لعقاراتهم مجتمعة 65 مليون جنيه إسترليني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق سيارة في مرأب محلات ألبسة بالكسليك
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل سيارة فارهة.. نانسي عجرم بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل فعلا تم إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرزت رشاقتها.. ممثلة شابة بإطلالة لافتة داخل سيارة فارهة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 13:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

الإسبانية

البرتغالي

الإمارات

السعودية

إسبانيا

إيطاليا

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
15:32 | 2026-01-30
Lebanon24
11:35 | 2026-01-30
Lebanon24
10:27 | 2026-01-30
Lebanon24
07:33 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24