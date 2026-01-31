آنا ليفاندوفسكي تكشف موعد رحيل زوجها عن برشلونة

أعلنت آنا زوجة نجم أنه قد يرحل عن الفريق الإسباني بنهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أنها لا تعلم أي شيء عن مستقبل اللاعب.

وتحدثت آنا ليفاندوفسكي إلى صحيفة "بليادا"، وهي وسيلة إعلام بولندية شهيرة، ولم تُخفِ اعترافها بأن نهاية زوجها في برشلونة تبدو وشيكة.

وقالت آنا ليفاندوفسكي: سنرى كيف سيسير الموسم في برشلونة هذا العام، لأنه، لنقل، ربما يكون هذا الموسم الأخير لزوجي هنا.

وأضافت لوسائل الإعلام في بلدها: لقد استمتعنا بكل لحظة، بكل مباراة مع الجماهير، لأننا نعلم أننا سنفتقد كل هذا يوماً ما.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ليفاندوفسكي لن يجد صعوبة في إيجاد فريق رغم بلوغه 37 عامًا، حيث سيتلقى عروضاً من وأميركا.

وأضافت زوجة مهاجم برشلونة، الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق: ماذا يخبئ لنا ؟ لا نعلم، لكن هذه هي طبيعة الرياضيين العظماء، ونحن مستعدون لذلك.