تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

آنا ليفاندوفسكي تكشف موعد رحيل زوجها عن برشلونة

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:54
A-
A+
آنا ليفاندوفسكي تكشف موعد رحيل زوجها عن برشلونة
آنا ليفاندوفسكي تكشف موعد رحيل زوجها عن برشلونة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت آنا ليفاندوفسكي زوجة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أنه قد يرحل عن الفريق الإسباني بنهاية الموسم الجاري، مشيرة إلى أنها لا تعلم أي شيء عن مستقبل اللاعب.

وتحدثت آنا ليفاندوفسكي إلى صحيفة "بليادا"، وهي وسيلة إعلام بولندية شهيرة، ولم تُخفِ اعترافها بأن نهاية زوجها في برشلونة تبدو وشيكة.

وقالت آنا ليفاندوفسكي: سنرى كيف سيسير الموسم في برشلونة هذا العام، لأنه، لنقل، ربما يكون هذا الموسم الأخير لزوجي هنا.

وأضافت لوسائل الإعلام في بلدها: لقد استمتعنا بكل لحظة، بكل مباراة مع الجماهير، لأننا نعلم أننا سنفتقد كل هذا يوماً ما.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ليفاندوفسكي لن يجد صعوبة في إيجاد فريق رغم بلوغه 37 عامًا، حيث سيتلقى عروضاً من أوروبا وأميركا.

وأضافت زوجة مهاجم برشلونة، الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق: ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ لا نعلم، لكن هذه هي طبيعة الرياضيين العظماء، ونحن مستعدون لذلك. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أنا "النمبر وان".. أحمد العوضي يؤكد انه الأعلى أجرا في مصر ويكشف عن موعد زواجه (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يغلق باب رحيل "بردغجي"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 16:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

وسائل الإعلام

ليفاندوفسكي

المستقبل

أوروبا

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-01-31
Lebanon24
08:00 | 2026-01-31
Lebanon24
04:00 | 2026-01-31
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
23:00 | 2026-01-30
Lebanon24
15:32 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24