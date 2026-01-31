تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في التنس… ريباكينا تثأر من سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة
توّجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها المثير على المصنفة الأولى عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، في نهائي حافل بالإثارة احتضنه ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن.

وتمكنت ريباكينا، المصنفة الخامسة عالميًا، من حسم المواجهة الماراثونية بنتيجة 6-4، 4-6، 6-4، لتُحقق لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى، والأول لها في بطولة أستراليا المفتوحة، مؤكدة قدرتها على التعامل مع الضغوط في المباريات الكبرى.

وجاء هذا الفوز بمثابة رد اعتبار لريباكينا، بعدما كانت قد خسرت أمام سابالينكا في نهائي نسخة عام 2023، حين عادت الأخيرة من التأخر بمجموعة لتحسم اللقب. إلا أن اللاعبة الكازاخستانية نجحت هذه المرة في قلب المعادلة وفرض سيطرتها في المجموعة الحاسمة.

وبإضافة لقب ملبورن، عززت ريباكينا سجلها في البطولات الكبرى، بعد تتويجها سابقًا بلقب ويمبلدون عام 2022، لتؤكد حضورها كإحدى أبرز نجمات التنس في السنوات الأخيرة.

في المقابل، تلقّت سابالينكا خيبة أمل جديدة في نهائي إحدى بطولات الغراند سلام، رغم دخولها النهائي الرابع تواليًا في أستراليا المفتوحة وهي في قمة مستواها، لتغادر الملعب متأثرة بالهزيمة، بعد خسارتها النهائية الثانية على التوالي في ملبورن، عقب نهائي 2025 أمام الأميركية ماديسون كيز.

