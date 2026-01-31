النجمة يسقط أمام الصفاء

ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة (الإياب الثاني) من الدوري اللبناني ، حقق فريق الصفاء فوزاً ثميناً على حساب منافسه التقليدي النجمة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع الرياضي في .



سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد قدوح في الدقيقة 38، ليمنح فريقه الثلاث نقاط ويُلحق بطل ووصيف الموسم الماضي ثاني هزائمه في الدوري.



شباب الساحل يصنع عودة مثيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع

على ملعب عباس ناصر في بل العباسية الجنوبية، قدّم شباب الساحل عرضاً مثيراً قلب فيه تأخره بهدف أمام التضامن صور إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1.



افتتح زاهر سماحي التسجيل لصالح التضامن صور في الدقيقة التاسعة، ليبقى هذا التقدم قائماً حتى نهاية الوقت الأصلي. لكن الساحل نجح في قلب النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و 90+5، عن طريق فيكتور أباتا وحيدر خريس على التوالي، ليُسقط فريق صور ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.



