جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

النجمة يسقط أمام الصفاء

Lebanon 24
31-01-2026 | 11:55
النجمة يسقط أمام الصفاء
النجمة يسقط أمام الصفاء photos 0
ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة (الإياب الثاني) من الدوري اللبناني لكرة القدم، حقق فريق الصفاء فوزاً ثميناً على حساب منافسه التقليدي النجمة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد قدوح في الدقيقة 38، ليمنح فريقه الثلاث نقاط ويُلحق بطل ووصيف الموسم الماضي ثاني هزائمه في الدوري.

شباب الساحل يصنع عودة مثيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع
على ملعب عباس ناصر في بل العباسية الجنوبية، قدّم شباب الساحل عرضاً مثيراً قلب فيه تأخره بهدف أمام التضامن صور إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1.

افتتح زاهر سماحي التسجيل لصالح التضامن صور في الدقيقة التاسعة، ليبقى هذا التقدم قائماً حتى نهاية الوقت الأصلي. لكن الساحل نجح في قلب النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و 90+5، عن طريق فيكتور أباتا وحيدر خريس على التوالي، ليُسقط فريق صور ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.
لكرة القدم

فؤاد شهاب

كرة القدم

الرياض

لبنان

رياضي

الصفا

جونية

