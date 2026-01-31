تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

متى تنتهي عقوبة إمام عاشور؟

Lebanon 24
31-01-2026 | 14:34
A-
A+
متى تنتهي عقوبة إمام عاشور؟
متى تنتهي عقوبة إمام عاشور؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ينتهي عقاب لاعب الأهلي إمام عاشور رسمياً بعد خوض فريقه مباراة الإسماعيلي المقررة في 11 شباط المقبل. وكانت قد فرضت عليه إدارة النادي عقوبة مزدوجة شملت تدريباً منفرداً لمدة أسبوعين وغرامة مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه، بعد تخلفه عن السفر لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني.

وأكد مدير الكرة وليد صلاح الدين حزم الإدارة في هذا القرار، الذي تم اتخاذه فوراً داخل الطائرة المتجهة إلى تنزانيا بالتنسيق مع قادة الفريق. ورفض صلاح الدين أي احتمال للتراجع عن العقوبة، مؤكداً التزام النادي الصارم بلوائحه الداخلية.

يعود عاشور للتدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة. أما مشاركته الفعلية في المباريات القادمة فستكون قراراً يترك بالكامل للمدير الفني السويدي ييس توروب، حيث تتمثل الخطوة التالية في استعادة ثقة الجهاز الفني. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا قرر المدرب حسام حسن تبديل إمام عاشور؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق.. هذا ما قاله إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أمام خيارات حاسمة...عقوبات وضربات محتملة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب الروسية الأوكرانية لابد أن تنتهي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة النادي

صلاح الدين

سكاي نيوز

وليد صلاح

سكاي نيو

إسماعيل

السويدي

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-31
Lebanon24
16:08 | 2026-01-31
Lebanon24
15:54 | 2026-01-31
Lebanon24
15:49 | 2026-01-31
Lebanon24
15:44 | 2026-01-31
Lebanon24
15:40 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24