متى تنتهي عقوبة إمام عاشور؟

ينتهي عقاب لاعب الأهلي إمام رسمياً بعد خوض فريقه مباراة الإسماعيلي المقررة في 11 شباط المقبل. وكانت قد فرضت عليه عقوبة مزدوجة شملت تدريباً منفرداً لمدة أسبوعين وغرامة مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه، بعد تخلفه عن السفر لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني.



وأكد مدير وليد حزم الإدارة في هذا القرار، الذي تم اتخاذه فوراً داخل الطائرة المتجهة إلى تنزانيا بالتنسيق مع قادة الفريق. ورفض صلاح الدين أي احتمال للتراجع عن العقوبة، مؤكداً النادي الصارم بلوائحه الداخلية.



يعود عاشور للتدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة. أما مشاركته الفعلية في المباريات فستكون قراراً يترك بالكامل للمدير الفني ييس توروب، حيث تتمثل الخطوة التالية في استعادة ثقة الجهاز الفني. (سكاي نيوز)



Advertisement