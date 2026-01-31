تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
متى تنتهي عقوبة إمام عاشور؟
Lebanon 24
31-01-2026
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينتهي عقاب لاعب الأهلي إمام
عاشور
رسمياً بعد خوض فريقه مباراة الإسماعيلي المقررة في 11 شباط المقبل. وكانت قد فرضت عليه
إدارة النادي
عقوبة مزدوجة شملت تدريباً منفرداً لمدة أسبوعين وغرامة مالية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه، بعد تخلفه عن السفر لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني.
وأكد مدير
الكرة
وليد
صلاح الدين
حزم الإدارة في هذا القرار، الذي تم اتخاذه فوراً داخل الطائرة المتجهة إلى تنزانيا بالتنسيق مع قادة الفريق. ورفض صلاح الدين أي احتمال للتراجع عن العقوبة، مؤكداً
التزام
النادي الصارم بلوائحه الداخلية.
يعود عاشور للتدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة. أما مشاركته الفعلية في المباريات
القادمة
فستكون قراراً يترك بالكامل للمدير الفني
السويدي
ييس توروب، حيث تتمثل الخطوة التالية في استعادة ثقة الجهاز الفني. (سكاي نيوز)
بالفيديو.. إصابة مروّعة بالرأس لنجم أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
بالفيديو.. إصابة مروّعة بالرأس لنجم أتلتيكو مدريد
16:31 | 2026-01-31
31/01/2026 04:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصدي لركلات الجزاء.. فن أم حظ؟
Lebanon 24
التصدي لركلات الجزاء.. فن أم حظ؟
16:08 | 2026-01-31
31/01/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من الرياض.. "رويال رامبل 2026" الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية
Lebanon 24
من الرياض.. "رويال رامبل 2026" الليلة لأول مرة خارج أميركا الشمالية
15:54 | 2026-01-31
31/01/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنزيما خارج الدوري السعودي؟
Lebanon 24
بنزيما خارج الدوري السعودي؟
15:49 | 2026-01-31
31/01/2026 03:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت
Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت
15:44 | 2026-01-31
31/01/2026 03:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
