العطية يُتوّج بلقب رالي باها حائل للمرة السادسة

توجّ ناصر برفقة ملاحه الفرنسي دلفينو بلقب باها حائل الدولي 2026، وذلك بعد قطع مسافة المرحلة الأخيرة البالغة 323 كيلومترًا في زمن قدره 4 ساعات و6 دقائق و32 ثانية.



النتائج النهائية:



المركز الأول: ناصر العطية (قطري) / ماكس دلفينو (فرنسي).



المركز الثاني: يزيد الراجحي (سعودي) بفارق 42 ثانية.



المركز الثالث: دانية عقيل (سعودية) بفارق 14 دقيقة.



فئة تشالنجر:

المركز الأول: ياسر السعيدان (سعودي).



المركز الثاني: حمد الوهيبي (عماني).



المركز الثالث: الكواري (قطري). (العربية)



