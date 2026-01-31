تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

العطية يُتوّج بلقب رالي باها حائل للمرة السادسة

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:40
توجّ القطري ناصر العطية برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو بلقب رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، وذلك بعد قطع مسافة المرحلة الأخيرة البالغة 323 كيلومترًا في زمن قدره 4 ساعات و6 دقائق و32 ثانية.

النتائج النهائية:

المركز الأول: ناصر العطية (قطري) / ماكس دلفينو (فرنسي).

المركز الثاني: يزيد الراجحي (سعودي) بفارق 42 ثانية.

المركز الثالث: دانية عقيل (سعودية) بفارق 14 دقيقة.

فئة تشالنجر:
المركز الأول: ياسر السعيدان (سعودي).

المركز الثاني: حمد الوهيبي (عماني).

المركز الثالث: عبد العزيز الكواري (قطري). (العربية)
