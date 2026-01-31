كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت

حقق المنتخب الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة (7 -2) في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة آرينا في جاكرتا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات في 2026 في إندونيسيا.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضا فوز تايلاند على بهدف دون رد، على صالة جاكرتا انترناشيونال فيلودروم.



وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لفيتنام، و3 نقاط للكويت، في حين بقي رصيد خاليا من النقاط، حيث حصلت تايلاند وفيتنام على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.



ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع، علما بأن النهائي يقام يوم 7 شباط المقبل. (qna)

Advertisement