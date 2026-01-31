تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت

Lebanon 24
31-01-2026 | 15:44
A-
A+
كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت
كأس آسيا لكرة الصالات.. خسارة قاسية للبنان امام الكويت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق المنتخب الكويتي الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة (7 -2) في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة إندونيسيا آرينا في جاكرتا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضا فوز تايلاند على فيتنام بهدف دون رد، على صالة جاكرتا انترناشيونال فيلودروم.

وتصدرت تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لفيتنام، و3 نقاط للكويت، في حين بقي رصيد لبنان خاليا من النقاط، حيث حصلت تايلاند وفيتنام على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع، علما بأن النهائي يقام يوم 7 شباط المقبل. (qna)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة قاسية أمام الأردن تُقصي مصر من كأس العرب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة المدينة تفوز على جامعة القديس جاورجيوس في بطولة الجامعات لكرة الصالات
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يختم 2025 بخسارة قاسية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 03:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس آسيا لكرة الصالات

المجموعة الثانية

إندونيسيا

كأس آسيا

الكويتي

الكويت

فيتنام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-31
Lebanon24
16:08 | 2026-01-31
Lebanon24
15:54 | 2026-01-31
Lebanon24
15:49 | 2026-01-31
Lebanon24
15:40 | 2026-01-31
Lebanon24
14:34 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24