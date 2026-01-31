بنزيما خارج الدوري السعودي؟

تفاقمت أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع اتحاد جدة، بما يفتح الباب أمام احتمال مغادرته روشن، في ظل عدم اقتناعه بعرض التجديد المقدم له.



وبحسب ما نقله الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، يشعر بنزيما بأنه "غير مُرحب به"، ويرى أن إدارة النادي تميل للتخلي عنه، ما جعله غير في الاستمرار، رغم تتويج الفريق بلقب الدوري الموسم الماضي وتذبذب نتائجه هذا الموسم.



ورفض بنزيما المشاركة في المباراة الأخيرة أمام ، وتحدثت تقارير عن طلبه استبعاده من قائمة مواجهة النجمة المقررة اليوم السبت.



وينتهي عقده مع الاتحاد في 30 حزيران، ووفقًا لتافولييري قد يغادر قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية للانضمام إلى نادٍ آخر، وسط حديث عن اهتمام أندية أوروبية بضمّه. كما طُرحت العودة إلى كخيار لبنزيما الساعي للعودة إلى منتخب ، مع الإشارة إلى إمكانية استدعائه من قبل المدرب ديدييه ديشامب إذا عاد للتألق.



وكان بنزيما قد انضم إلى الاتحاد صيف 2023 قادمًا من ، وخاض 83 مباراة بقميص الفريق، مسهمًا في 71 هدفًا (54 هدفًا و17 تمريرة حاسمة) وفق بيانات ترانسفير ماركت، كما قاد الفريق الموسم الماضي للتتويج بثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين. (winwin)

