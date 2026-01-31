نابولي يعوض إخفاقه الأوروبي

حقق فوزاً صعباً على ضيفه بنتيجة 2-1، السبت على ملعبه، في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من .



جاء هذا الفوز ليعيد بعض البهجة للفريق الجنوبي، بعد خروجه مؤخراً من وخسارته في .



رفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 46 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.



افتتح أنطونيو فيرغارا التسجيل لنابولي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول، لتنتهي الأربعة والأربعون دقيقة الأولى بتقدم الفريق المضيف.



وفي الشوط الثاني، أضاف ميغيل غوتيريز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يتمكن مانور من تقليص الفارق لفيورنتينا في الدقيقة السابعة والخمسين.



