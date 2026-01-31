تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نابولي يعوض إخفاقه الأوروبي

Lebanon 24
31-01-2026 | 23:00
A-
A+
نابولي يعوض إخفاقه الأوروبي
نابولي يعوض إخفاقه الأوروبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حقق نابولي فوزاً صعباً على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، السبت على ملعبه، في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

جاء هذا الفوز ليعيد بعض البهجة للفريق الجنوبي، بعد خروجه مؤخراً من دوري أبطال أوروبا وخسارته في الدوري المحلي.

رفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 46 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

افتتح أنطونيو فيرغارا التسجيل لنابولي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول، لتنتهي الأربعة والأربعون دقيقة الأولى بتقدم الفريق المضيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميغيل غوتيريز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يتمكن مانور سولومون من تقليص الفارق لفيورنتينا في الدقيقة السابعة والخمسين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إذا أصر الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية المجمدة فإن موسكو ستكون مستعدة لأخذ ما يعوض ذلك
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: نناقش موازنة غير مكتملة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي

الدوري المحلي

فيورنتينا

الإيطالي

سولومون

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-01
Lebanon24
06:09 | 2026-02-01
Lebanon24
04:45 | 2026-02-01
Lebanon24
02:28 | 2026-02-01
Lebanon24
00:20 | 2026-02-01
Lebanon24
16:31 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24