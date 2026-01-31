تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نابولي يعوض إخفاقه الأوروبي
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:00
حقق
نابولي
فوزاً صعباً على ضيفه
فيورنتينا
بنتيجة 2-1، السبت على ملعبه، في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من
الدوري الإيطالي
.
جاء هذا الفوز ليعيد بعض البهجة للفريق الجنوبي، بعد خروجه مؤخراً من
دوري أبطال أوروبا
وخسارته في
الدوري المحلي
.
رفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 46 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.
افتتح أنطونيو فيرغارا التسجيل لنابولي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول، لتنتهي الأربعة والأربعون دقيقة الأولى بتقدم الفريق المضيف.
وفي الشوط الثاني، أضاف ميغيل غوتيريز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يتمكن مانور
سولومون
من تقليص الفارق لفيورنتينا في الدقيقة السابعة والخمسين.
