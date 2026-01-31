تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بالفيديو.. إصابة مروّعة بالرأس لنجم أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
31-01-2026 | 16:31
بالفيديو.. إصابة مروّعة بالرأس لنجم أتلتيكو مدريد
تعرّض اللاعب النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد لإصابة وُصفت بـ"المرعبة" خلال مواجهة ليفانتي مساء السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب، فيما بقي ليفانتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

واضطر سورلوث لمغادرة الملعب في الدقيقة 27 ودخل بدلًا منه جوليان ألفاريز، قبل أن يُنقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات. وقال أتلتيكو مدريد في بيان مقتضب عبر منصة إكس إن اللاعب تعرض لإصابة في الرأس تسببت بجرح عميق عقب اصطدام مع أحد لاعبي ليفانتي.

ولم يحدد النادي بعد مدى قوة الإصابة أو مدة غياب سورلوث، الذي كان اسمه قد ارتبط في وقت سابق باهتمام الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24