ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية ويستعيد ذاكرة الانتصارات

Lebanon 24
01-02-2026 | 02:28
ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية ويستعيد ذاكرة الانتصارات
أنهى ليفربول صيامه عن الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز عريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، السبت، في لقاء شهد توهج المهاجم هوغو إيكيتيكي الذي سجل ثنائية خاطفة في غضون دقيقتين.

باغت نيوكاسل أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقة 36، ليعيد الأمل في كسر عقدة "الأنفيلد" المستمرة منذ عام 1994. إلا أن إيكيتيكي قلب الطاولة سريعاً بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 41 و43، مستغلاً تمريرتين من فيرتس وكركيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الريدز".

في الشوط الثاني، واصل ليفربول هيمنته؛ حيث أضاف فلوريان فيرتس الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد تبادل كروي مع محمد صلاح. واختتم المدافع إبراهيما كوناتي المهرجان التهديفي في الوقت بدل الضائع، في لحظة مؤثرة شهدت دعم زملائه له بعد عودته من غياب بسبب وفاة والده.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، مقلصاً الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المركز العاشر. وعلق المدرب أرنه سلوت على الفوز مؤكداً أن التناغم بين اللاعبين ودعم الجماهير كانا حاسمين في تحقيق هذه النتيجة الكبيرة التي أعقبت سلسلة من التعادلات.

أبطال أوروبا: نيوكاسل يفلت منه الانتصار أمام ليفركوزن في اللحظات الأخيرة
النصر يستعيد نغمة الانتصارات
أثر… معرض حرفي يعيد إحياء ذاكرة بعلبك الحضارية
فرنجية: ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة
رياضة

متفرقات

الدوري الإنجليزي الممتاز

المركز الخامس

محمد صلاح

فلوريان

يونايتد

أنتوني

أرسنال

