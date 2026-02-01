ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية ويستعيد ذاكرة الانتصارات

أنهى صيامه عن الانتصارات في بفوز عريض على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1، السبت، في لقاء شهد توهج المهاجم هوغو إيكيتيكي الذي سجل ثنائية خاطفة في غضون دقيقتين.



باغت نيوكاسل أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق غوردون في الدقيقة 36، ليعيد الأمل في كسر عقدة "الأنفيلد" المستمرة منذ عام 1994. إلا أن إيكيتيكي قلب الطاولة سريعاً بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 41 و43، مستغلاً تمريرتين من فيرتس وكركيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الريدز".



في الشوط الثاني، واصل ليفربول هيمنته؛ حيث أضاف فيرتس الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد تبادل كروي مع . واختتم المدافع إبراهيما كوناتي المهرجان التهديفي في الوقت بدل الضائع، في لحظة مؤثرة شهدت دعم زملائه له بعد عودته من غياب بسبب وفاة والده.



بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في ، مقلصاً الفارق مع المتصدر إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المركز العاشر. وعلق المدرب أرنه على الفوز مؤكداً أن التناغم بين اللاعبين ودعم الجماهير كانا حاسمين في تحقيق هذه النتيجة الكبيرة التي أعقبت سلسلة من التعادلات.





