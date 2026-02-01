دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي

اختُتمت، السبت، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري
أبطال أفريقيا
، حيث عزز الأهلي المصري صدارته للمجموعة الثانية، بينما أحيا الجيش الملكي المغربي
آماله بفوز ثمين.
خطف الأهلي المصري تعادلاً مهماً من مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1. افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر إبراهيم حمد، مستغلاً خطأً دفاعياً. وفي الشوط الثاني، نجح المالي أليو ديانغ في إدراك التعادل للأهلي عند الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمود حسن
تريزيغيه إثر عرضية لأحمد سيد زيزو.
وفي المغرب
، حقق الجيش الملكي فوزاً استراتيجياً على شبيبة
القبائل الجزائري
بهدف دون رد. وسجل هدف اللقاء الوحيد البديل حمزة خابا في الدقيقة 74 بعد تمريرة من أوجستو كارنيرو. ورغم المحاولات الهجومية للفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي للجيش الملكي حال دون تعديل النتيجة.
بهذه النتائج، استقر ترتيب المجموعة الثانية
على النحو التالي:
1. الأهلي المصري: 8 نقاط.
2. الجيش الملكي: 5 نقاط (متفوقاً بالأهداف).
3. يانغ أفريكانز: 5 نقاط.
4. شبيبة القبائل: نقطتان.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل في الجزائر
يوم 7 شباط المقبل، بينما يستضيف الجيش الملكي فريق يانغ أفريكانز في اليوم ذاته ضمن الجولة الخامسة.