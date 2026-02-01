تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:45
A-
A+
دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي
دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختُتمت، السبت، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث عزز الأهلي المصري صدارته للمجموعة الثانية، بينما أحيا الجيش الملكي المغربي آماله بفوز ثمين.

خطف الأهلي المصري تعادلاً مهماً من مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1. افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر إبراهيم حمد، مستغلاً خطأً دفاعياً. وفي الشوط الثاني، نجح المالي أليو ديانغ في إدراك التعادل للأهلي عند الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمود حسن تريزيغيه إثر عرضية لأحمد سيد زيزو.

وفي المغرب، حقق الجيش الملكي فوزاً استراتيجياً على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد. وسجل هدف اللقاء الوحيد البديل حمزة خابا في الدقيقة 74 بعد تمريرة من أوجستو كارنيرو. ورغم المحاولات الهجومية للفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي للجيش الملكي حال دون تعديل النتيجة.

بهذه النتائج، استقر ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1. الأهلي المصري: 8 نقاط.
2. الجيش الملكي: 5 نقاط (متفوقاً بالأهداف).
3. يانغ أفريكانز: 5 نقاط.
4. شبيبة القبائل: نقطتان.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل في الجزائر يوم 7 شباط المقبل، بينما يستضيف الجيش الملكي فريق يانغ أفريكانز في اليوم ذاته ضمن الجولة الخامسة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المجبري يتحمل مسؤولية تعادل تونس أمام تنزانيا في أمم أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

المجموعة الثانية

محمود حسن

الجزائري

على شبيب

المغربي

الجزائر

أفريقيا

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-01
Lebanon24
10:10 | 2026-02-01
Lebanon24
06:19 | 2026-02-01
Lebanon24
06:09 | 2026-02-01
Lebanon24
02:28 | 2026-02-01
Lebanon24
00:20 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24