دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي

اختُتمت، السبت، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في أبطال ، حيث عزز الأهلي المصري صدارته للمجموعة الثانية، بينما أحيا الجيش الملكي آماله بفوز ثمين.



خطف الأهلي المصري تعادلاً مهماً من مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1. افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر إبراهيم حمد، مستغلاً خطأً دفاعياً. وفي الشوط الثاني، نجح المالي أليو ديانغ في إدراك التعادل للأهلي عند الدقيقة 60، بعد تمريرة من تريزيغيه إثر عرضية لأحمد سيد زيزو.



وفي ، حقق الجيش الملكي فوزاً استراتيجياً على القبائل بهدف دون رد. وسجل هدف اللقاء الوحيد البديل حمزة خابا في الدقيقة 74 بعد تمريرة من أوجستو كارنيرو. ورغم المحاولات الهجومية للفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي للجيش الملكي حال دون تعديل النتيجة.



بهذه النتائج، استقر ترتيب على النحو التالي:



1. الأهلي المصري: 8 نقاط.

2. الجيش الملكي: 5 نقاط (متفوقاً بالأهداف).

3. يانغ أفريكانز: 5 نقاط.

4. شبيبة القبائل: نقطتان.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل في يوم 7 شباط المقبل، بينما يستضيف الجيش الملكي فريق يانغ أفريكانز في اليوم ذاته ضمن الجولة الخامسة.





